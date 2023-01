Natürlich sind Elektronikmesse wie die CES, IFA aber auch Profimessen wie die ISE zuallererst ein Technologie-Schaulaufen – die größten Displays, die feinsten MicroLED und die leistungsfähigsten Mediaplayer. Doch Messen sind zunehmend auch der Ort wo neue Trends sich entwickeln und ein Marktplatz der Innovationen.

So ist es wenig verwunderlich, das im Jahr 2023 ISE, Infocomm, CES & Co nicht am Thema Nachhaltigkeit vorbeikommen. In Barcelona wird kaum ein Aussteller ohne Green Signage, Circular Economy oder Energiersparmodus auskommen.

Weitere Trends wie IT Security und Digital Signage Managed Services werden dieses Jahr wohl noch eher selten zu sehen sein. Wir von invidis sind aber überzeugt, das 2024 kaum ein Aussteller an den neuen Themen vorbeikommen wird. Mehr dazu auf der DSS ISE am 01 Februar im Rahmen der ISE 2023.