Auf der CES, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindet, stellt auch Samsung neue B2C-Geräte vor. Vier neue Monitore werden zum ersten Mal gezeigt: Zwei neue Gaming-Modelle der Odyssey-Linie, ein neues Viewfinity-Modell für kreativ Arbeitende und den neuen Smart Monitor M8.

Odyssey Neo G9: Gaming-Monitor mit Dual UHD

Mit dem Odyssey Neo G9 kommt der erste Gaming-Monitor mit Dual UHD von Samsung auf den Markt. Bei einem Seitenverhältnis von 32:9 bietet er eine Auflösung von 7.680×2.160 Pixeln. Das Curved Display ist matt und hat eine Bilddiagonale von 57 Zoll. Es nutzt die nutzt die Quantum-Mini-LED-Technologie mit der VESA Display HDR 1000-Spezifikation, um sowohl helle als auch dunkle Szenen detailreich darzustellen. Für die schnelle Datenübertragung unterstützt es Displayport 2.1. Die maximale Bildwiederholfrequenz beträgt 240 Hertz.

Neuestes Odyssey-Modell: OLED G9

Außerdem stellt Samsung das Odyssey OLED G9 vor, die neueste Ergänzung der Odyssey-Serie. Es verfügt über ein 49-Zoll-Curved-Display mit Dual-QHD-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 32:9. Vorteil der OLED-Beleuchtung ist die Pixel-für-Pixel-Steuerung und somit starkes Farbkontrastverhältnis von 1.000.000:1. Die Reaktionszeit beträgt 0,1 Millisekunden, die Bildwiederholfrequenz bis zu 240 Hertz. Neben dem Smart Hub für Video-Streaming ist er mit dem Samsung Gaming Hub ausgestattet, einer All-in-One-Plattform für Game-Streaming. User können darüber Spiele von Partnern wie Xbox und Nvidia Geforce Now ohne Konsole in der Cloud spielen.

Viewfinity S9 für kreativ Arbeitende

Samsungs neuester Monitor ist der Viewfinity S9, der ab Mitte des Jahres erhältlich sein soll. Mit dem Modell wendet sich Samsung an professionelle Kreative wie Grafikdesigner und Fotografen. Mit einer Auflösung von 5.120×2.880 Pixeln unterstützt er 5K. Die Bilddiagonale beträgt 27 Zoll. Laut Samsung zeichnet er sich durch einen großen Farbraum und eine hohe Farbgenauigkeit aus. Der integrierte Farbkalibrierungs-Engine soll eine präzise Farb- und Helligkeitsdarstellung ermöglichen. User können damit den Weißabgleich, das Gamma und die RGB-Farbbalance über die Samsung Smart Calibration-App auf ihren Smartphones anpassen. Die Viewfinity S9-Serie ist mit einer 4K-Slimfit-Kamera ausgestattet und unterstützt Videokonferenzen über Apps wie Google Meet, die im Samsung Smart Hub enthalten sind.

Smart Monitor M8

Auf der CES präsentiert wird auch der Smart Monitor M8, ein 4K-Display in 32 und 27 Zoll. Er wird in den Farben Frühlingsgrün und Warmweiß erhältlich sein. Der Standfuß lässt sich in der Höhe und der Neigung verstellen. Zusätzlich lässt sich das Display um 90 Grad drehen und erfüllt die Vesa-Montagestandards. Mit dem Smartthings Hub lässt sich der Smart Monitor mit Hausgeräten wie Lampen, Kameras oder Türklingeln vernetzen. Viele der Apps lassen sich zusätzlich zur Fernbedienung mit der Maus steuern. Auch hier ist der Smart Hub und der Samsung Gaming Hub integriert. Eine neue Funktion ist My Contents: Wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet und ein registriertes Smartphone über Low-Power-Bluetooth erkennt, kann er Fotos oder Termine auf dem Screen anzeigen. Wenn sich das Smartphone außerhalb der Reichweite befindet, kehrt er in den Standby-Modus zurück.