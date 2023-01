Zum dritten Jahr in Folge veranstaltete Viewsonic, Hersteller von Displays und Projektoren, einen eigenen Kreativwettbewerb: Der Colopro Award zeichnet Digitalkünstler und Fotografen für ihre Arbeiten aus, 2022 unter dem Motto „Breakthtough“. Die Preisverleihung fand in London statt. In einer Galerie zeigte Viewsonic die 20 besten Fotografien und die zehn besten digitalen Kunstwerke. Platz Zwei ging beispielsweise an Varun Mehra aus Indien für sein Werk Submerged by the Future, animiertes Szenario einer überschwemmten Stadt.

Viewsonic zeigte die Gewinner-Bilder auf Displays der Colorpro-VP68A-Reihe und VP2756-4K. Außerdem fanden während der Ausstellung drei Fotobearbeitungs-Workshops in Zusammenarbeit mit UK Shooters statt. In der Portraitfotografie-Session kamen Viewsonic-Projektoren zum Einsatz, um abstrakte Bilder auf Fotomodelle zu projizieren. Die Teilnehmer bearbeiteten die Fotos auf den Colorpro-Displays VP2786-4K und VP2776. Neben den Workshops holte Viewsonic den Fotografen Dan Rubin für sechs private Portfoliobesprechungen.

Gewinner Digital Art 1. Jairo Dealba, USA: I am the Pacific 2. Varun Mehra, Indien: Submerged by the Future 3. Dwi Januartanto: Growing Rice on Planet B Gewinner Photography 1. Alireza Bagheri Sani, Iran: No. 3 2. Callie Chee Yuen Mun, Australien: Unfazed 3. Andrea Peruzzi, Italien: The Priest