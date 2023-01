Die One Tech Group hat eine Zusammenarbeit mit der Projektunion und dimedis angekündigt. Die Projektunion ist eine Schwestergesellschaft des Außenwerbeunternehmens Plakatunion hier für Programmatic DooH zuständig.

Insgesamt betreibt der Außenwerber knapp 130 Screens an mehr als 60 Orten in Deutschland. Die Vermarktung geschieht nun mit der SSP1 der One Tech Group und der Kompas Digital Signage-Software von Dimedis. Letzteres kommt für die Verwaltung der Werbeinhalte zum Einsatz.

Erste Boards programmatisch verfügbar

Zur programmatischen Aussteuerung der Inhalte wurde eine individuelle Schnittstelle an die SSP1 der One Tech Group programmiert. Somit konnte erste Boards in Herford in Ostwestfalen bereits digitalisiert werden und sind ab sofort programmatisch über Deals sowie Private und Open Auctions buchbar.

„Mit der flexiblen programmatischen Vermarktung unseres digitalen Inventars erschließen wir neue Kundensegmente und digitale Etatvolumen; national wie international. Die SSP1 ist dabei eine bereits bundesweit etablierte SSP-Lösung mit hoher Abdeckung und Relevanz im DooH-Segment. Wir sind überzeugt, dass Programmatic Advertising in den kommenden Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Daher werden wir unser programmatisch buchbares Inventar weiter sukzessive ausbauen und weitere Boards an die SSP1 anschließen“, sagt Carsten Ehling, Geschäftsführer der Projektunion.

“Dank der nahtlosen API zwischen Kompas und der One Tech Group aus Hamburg, können unsere Werbekunden wie die Projektunion und viele unserer Bestands- und Neukunden nun ihre Kampagnen über Kompas unkompliziert und automatisiert ausspielen und dabei die richtigen Zielgruppen erreichen”, sagt Patrick Schröder, Head of Digital Signage & Sales Retail bei Dimedis.