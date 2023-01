Mit „Hala Ronaldo“ begrüßten DooH-Screens den Fußballstar Cristiano Ronaldo in Riyadh vor seiner offiziellen Vorstellung als Spieler des örtlichen Vereins Al Nassr.. Der ehemalige Angreifer von Manchester United und Real Madrid kam am 2. Januar bei ungewöhnlich kaltem und regnerischem Wetter in der saudischen Hauptstadt an. Heute wurde Ronaldo offiziell als Spieler von Al Nassr im Mrsool Park-Stadion des Vereins vorgestellt.

He owns all the streets of Riyadh 🥺❤ pic.twitter.com/tA4x7uTpfQ — @ Cristiano Ronaldo Fan (@C_RonaldoFan_7) January 3, 2023

Videos und Social Media Posts zeigen Dutzende von DooH-Screens die den Fußballstar schon im Trikot des neuen Vereins zeigte. Wieder mal zeigt Digital out of Home wie flexibel das Medium ist und welche Reichweite Screens am Straßenrand erreichen.