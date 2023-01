Auf der Euroshop 2023, die am 26. Februar in Düsseldorf beginnt, zeigt PMS Perfect Media Solutions digitale Retail-Lösungen, die den erfolgreichen Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Kreativität demonstrieren sollen.

Mit dabei ist unter anderem die Displayserie Digislim, die mit mehrere Format- und Farboptionen sowie unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten bietet. Serienmäßig ist ein windowskompatibler PC integriert, um Inhalte direkt auf dem Screen wiederzugeben. Zusätzliche Hardware wird nicht mehr benötigt. Bei der Serie gibt PMS ein Energiesparpotenzial von bis zu 25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Displays an. Zusätzlich gibt PMS an, eine höhere Reparaturfähigkeit und eine langfristige Ersatzteil- und Austauschverfügbarkeit bieten zu können.

Zudem zeigt PMS High-Brightness-Schaufensterdisplays mit 2500 Candela pro Quadratmeter – optional sind bis zu 5.000 Candela pro Quadratmeter möglich. Sie eignen sich für den Einsatz in Schaufenster, inklusive Verschiebemöglichkeit und integriertem Windows PC, WLAN und LTE-Modul.

Ergänzend zur Hardware wird die DS-Software Perfectshow von PMS gezeigt. Sie ist modular aufgebaut und mit offenen Schnittstellen zur Anbindung an unterschiedliche Systeme ausgestattet. Ein zentrales sowie standortindividuelles Content Management ist über das Modul Signage-Organizer möglich. Mit Schnittstellen zu Category Management und Werbesystemen lässt sich Perfectshow an die Bedürfnisse des Betreibers anpassen.

Curved LED für mehr Gestaltungsfreiheit

Zusätzlich präsentiert der Hamburger Integrator einige Display-Sonderentwicklungen, zum Beispiel eine gläserne Stele mit transparentem 55-Zoll-OLED-Display. Als weiteres Exponat wird ein 19-Zoll-Thekentool für den Kassenbereich mit 500 Nits gezeigt, welches mit integriertem Mini-PC und 4G-Router ausgestattet ist. Bei diesem Tool sind verschiedene Varianten – in Farbe, Displaygröße und Montageart – möglich. Im Bereich der Creative LED Solutions demonstriert PMS unter anderem ein Curved Display für Gestaltungsfreiheit.

„Nach drei Jahren sind wir gespannt, wieder in Düsseldorf auf der Euroshop auszustellen. Vieles hat sich seitdem verändert und die Anforderungen an Fachplaner und Technologiehersteller in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energiesparpotenzial sind präsenter denn je. Deshalb ist es für uns wichtig zu zeigen, dass auch im Technologiesegment noch viel möglich ist und dennoch die Shop-Inszenierung nicht automatisch reduziert werden muss und weiterhin kreativ gestaltet werden kann. Wir können speziell mit unseren hauseigenen Lösungen weiterhin kreativ und offen bleiben und dabei dennoch hochqualitative, servicefreundliche und betriebssichere Lösungen bieten. Für uns waren Budgets auch in Bezug auf Energiesparpotenzial schon immer ein wichtiger Aspekt in der Gesamtprojektbetrachtung und davon kann jetzt unsere Kundschaft umso mehr profitieren“, sagt Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer der PMS Perfect Media Solutions.

Der Stand von PMS befindet sich in Halle 4, die Standnummer ist 4C54.