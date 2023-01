Wenige Wochen (26.2. – 2.3.2023) nach der ISE findet in Düsseldorf auch wieder die Euroshop statt, die große Schwester der Retailtechmesse EuroCIS. Die Weltleitmesse für Retaillösungen findet nur alls drei Jahre statt und zieht Fachbesucher aus der ganzen Welt an den Rhein.

Der Hamburger Digital Signage Experte ist auf der Euroshop 2023 wieder mit eigenem Stand vertreten. Im Gegensatz zu anderen Integratoren bietet PMS auch eigene Digital Signage Hardwarelösungen jenseits der Standarddisplays an, die für die Integration in Einzelhandel-Regalsysteme entwickelt wurden. Ausgewählte Prototypen und Sonderinstallationen stellt PMS in Düsseldorf in der Halle 4 aus.

PMS unterstützt globale Marken bei der „ausdrucksstarken Inszenierung“ mit Digital Signage Lösungen für Active Selling, Convenience oder digitale Preisauszeichnung am Point of Sale. Für die wachsenden Anforderungen an geringen Stromverbrauch und ressourcenschonende Konzeption sieht sich der Hamburger Digital Signage Spezialist gut aufgestellt. Die hauseigenen Displaylösungen wurden besonders stromsparend entwickelt und verfügen über eine höhere Reparaturfähigkeit und eine langfristige Ersatzteil- und Austauschverfügbarkeit.

Auf der Euroshop präsentiert PMS die folgenden Digital Signage Lösungen:

DigiSlim – Windows-basierte Displayserie mit unterschiedlichsten Format- und Farboptionen für vielfältige Platzierungsmöglichkeiten (Wand,Warenregal, etc).

High Brightness Schaufenster-Displays – Display mit 2500 cd/m² (optional bis zu 5000 cd/m²) für den Schaufensterbereich inkl.Verschiebemöglichkeit und integriertem Windows PC, WLAN und LTE-Modul

Individualentwicklungen wie eine gläserne Stele mit transparentem 55” OLED Display, ein 19” Thekentool für den Kassenbereich mit 500 nits und integriertem MiniPC mit 4G Router und kreative LED Solutions:

“Nach drei Jahren sind wir gespannt wieder in Düsseldorf auf der EuroShop auszustellen. Vieles hat sich seitdem verändert und die Anforderungen an Fachplaner und Technologiehersteller in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energiesparpotenzial sind präsenter denn je. Deshalb ist es für uns wichtig zu zeigen, dass auch im Technologiesegment noch viel möglich ist und dennoch die Shop-Inszenierung nicht

automatisch reduziert werden muss und weiterhin kreativ gestaltet werden kann. Wir können speziell mit unseren hauseigenen Lösungen weiterhin kreativ und offen bleiben und dabei dennoch hochqualitative, servicefreundliche und betriebssichere Lösungen bieten. Für uns waren Budgets auch in Bezug auf Energiesparpotenzial schon immer ein wichtiger Aspekt in der Gesamtprojektbetrachtung und davon kann jetzt unsere Kundschaft umso mehr profitieren“, so Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer der PMS Perfect Media Solutions.

Der Stand der PMS Perfect Media Solutions befindet sich in Halle 4, Standnummer 4C54.