Was für ein Jahr! Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und drohende Rezession: Da freut es mich, dass wir auch viel Positives berichten können. Unser Geschäftsjahr war erfolgreich, wir sind sehr gut gewachsen und haben weitere Standorte aufgebaut. Digital-out-of-Home boomt weiterhin und ist entgegen dem allgemeinen Stimmungsbild in der Werbebranche ein Wachstumsmotor. Das kommt uns bei Hygh zugute, wir erleben eine gesteigerte Nachfrage, gerade weil wir als junges und dynamisches Unternehmen den Nerv der Zeit schneller erfassen und unsere Kunden bei uns unkompliziert Kampagnen planen und buchen können.

Debatten über das Stromsparen im DooH-Bereich

Die Diskussion rund um die Energieeinsparverordnung zeigt, dass Themen wie Green Digital Signage und DooH wichtiger werden. Ich bin froh, dass jetzt Rechtssicherheit herrscht und unsere Kunden für das nächste Jahr die Garantie haben, dass ihre Kampagnen zu allen Zeiten ausgespielt werden – dank der nun verlässlichen Rahmenbedingungen für unsere Branche.

Programmatic Advertising: Das große Thema bei Hygh

Ohne Zweifel war Programmatic das wichtigste Thema 2022 bei Hygh: Wir bieten unseren Werbekunden seit kurzem für über 1.800 Displays in sieben deutschen Metropolen Programmatic Advertising an. Die programmatische Anbindung über die SSP1 der One Tech Group war für Hygh einer der wichtigsten Meilensteine dieses Jahr – Werbetreibende können ihre Kampagnen noch flexibler gestalten und fortan effizienter werben.

Wir bauen unser Programmatic Advertising-Angebot 2023 aus und bieten dann Buchungen als Guaranteed Deals sowie Private und Open Auctions an.

2022 war voller Highlights

Im Jahr 2022 ist unser Netzwerk massiv gewachsen. Die Standorte Düsseldorf und Stuttgart sind dazu gekommen. Weiteres Highlight: Gemeinsam mit dem Aufzugs- und Fahrtreppenspezialist Schindler haben wir eine Partnerschaft zur Vermarktung von Werbeflächen in Aufzügen von Wohngebäuden geschlossen und haben so einen neuen Kommunikationskanal erschlossen.

2023 wird unter dem Motto stehen, DooH massentauglich zu machen und Daten so zu nutzen, dass Werber die vergleichbaren Möglichkeiten des Online-Marketings erhalten. Megatrends wie Data und Analytics werden diese Entwicklungen beschleunigen. Wir investieren weiter in den Ausbau unseres digitalen Portfolios und in die Entwicklung unserer Buchungsplattform. Wir werden weiterwachsen und in den 10 größten deutschen Städten präsent sein.

Für mich besteht kein Zweifel: DooH wird im Mediamix wesentliche Marktanteile dazu gewinnen und für Werbetreibende unverzichtbar werden. DooH ist das Medium der Zukunft und ein Weg aus der Werbe-Krise.