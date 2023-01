Der globale Außenwerber JC Decaux legte die Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2022 vor: Insgesamt betrug der Umsatz der Gruppe circa 3,3 Milliarden Euro. Damit wuchs er um 20,8 Prozent beziehungsweise 16,6 Prozent organisch. 2021 hatte der Umsatz bei rund 2,7 Mrd. Euro gelegen. „Dieses Ergebnis verdankt sich einem kräftigen Wachstum der digitalen Umsätze und einer anhaltend starken Geschäftsdynamik“, kommentiert Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux.

Besonders betont er das vierte Quartal das mit einem organischen Umsatzwachstum von +5,1 Prozent und einem Gesamtumsatz von rund 1 Mrd. Euro die Erwartungen übertraf. Lässt man das von Lockdowns gebeutelte China aus der Rechnung, erreichte JC Decaux im Q4 9,6 und im Gesamtjahr 24,1 Prozent an organischem Wachstum.

DooH stark, Programmatic wächst

Die mit DooH erwirtschafteten Umsätze wuchsen im vierten Quartal 2022 um +19,5 Prozent beziehungsweise +15,6 Prozent organisch – im Gesamtjahr waren es +41,1 Prozent respektive +35,2 Prozent organisch. Damit erreichten sie einen Rekordanteil am Umsatz der Gruppe, der im vierten Quartal bei 34,7 und im Gesamtjahr bei 31,4 Prozent lag. Die Umsätze mit analoger Werbung stiegen 2022 organisch im zweistelligen Bereich. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf den gezielten Roll-out digitaler Screens an Premium-Standorten und auf die Weiterentwicklung unserer leistungsstarken Datenlösungen“, betont Jean-François Decaux.

Die programmatischen Werbeumsätze über die Viooh-SSP, bei denen es sich laut JC Decaux hauptsächlich um inkrementelle Umsätze aus datengetriebenen Kampagnen und der Gewinnung neuer Werbekunden handelt, verdoppelten sich im Gesamtjahr 2022 und belaufen sich aktuell auf 61,3 Millionen Euro. Damit machen sie 5,9 Prozent des digitalen Umsatzes 2022 aus.

Insgesamt ist Viooh mit 39 DSPs vernetzt, darunter auch mit der Displayce-DSP, die mit mehr als 700.000 Flächen in 53 Ländern vernetzt ist. Im Juli 2022 hatten JC Decaux und Displayce eine enge Zusammenarbeit angekündigt.

Das Stadtmöbelsegment verzeichnete im vierten Quartal 2022 ein organisches Wachstum von +4,8 Prozent und einen Gesamtumsatz über dem Niveau des vierten Quartals 2019. Auch die Großflächenwerbung verzeichnete im vierten Quartal 2022 mit +6,0 Prozent ein beachtliches organisches Wachstum, und liegt damit im mittleren einstelligen Bereich unter dem Umsatzniveau von 2019. Umsatztreiber war das sehr starke Großflächengeschäft in Australien, das bereits zweistellig über dem Niveau von 2019 liegt.

Das Transportsegment steigerte seinen Umsatz im vierten Quartal 2022 organisch um +5,1 Prozent – ein Resultat der fortgesetzten Erholung des Flugverkehrs in den meisten geografischen Regionen.

Alle Regionen wachsen

Alle geografischen Regionen verzeichneten im vierten Quartal 2022 ein positives organisches Wachstum. Ohne China vermeldete der asiatisch-pazifische Raum ein organisches Wachstum von +44,1 Prozent. In Frankreich, dem übrigen Europa, der „Übrigen Welt“ und in Nordamerika – ohne Berücksichtigung der Nichtverlängerung des Vertrags mit den New Yorker Flughäfen – lagen die Umsätze im vierten Quartal 2022 bereits wieder über dem Niveau des vierten Quartals 2019.

Globale Umsätze der Sektionen (gerundet)

Stadtmöblierung: 1,74 Mrd. Euro (+18,5 % organisch)

Transportmedien : 1,07 Mrd. Euro (+15,0 % organisch)

Großflächen: 494 Millionen Euro (+13,5 % organisch)

„Als am stärksten digitalisiertes Out-of-Home-Unternehmen weltweit sind wir mit unseren neuen datenbasierten programmatischen Lösungen, mit denen wir das Werbepublikum gezielt ansprechen können, unserer Fähigkeit, neue Verträge zu gewinnen, unserer soliden Unternehmensbilanz, unseren leistungsstarken Teams weltweit und unserer anerkannten ESG-Exzellenz gut aufgestellt, um vom Wiederaufschwung zu profitieren“, fasst Jean-François Decaux zusammen. „Mehr denn je vertrauen wir in einer zunehmend fragmentierten und immer stärker digitalisierten Werbelandschaft auf unser leistungsstarkes Medium und die Rolle, die es als Treiber wirtschaftlichen Wachstums und positiver Veränderung spielen wird.“

Auf die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2023 wird JC Decaux bei der Veröffentlichung der vollständigen Jahresergebnisse 2022 am 9. März 2023 eingehen.