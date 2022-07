Der französische OoH-Konzern JCDecaux geht eine strategische Allianz mit DSP-Anbieter Displayce ein. Displayce will durch die Partnerschaft mit dem Außenwerbe-Giganten zu einer Benchmark-DSP werden und international expandieren. Derzeit ist der Anbieter in Frankreich, Belgien, Spanien und der Schweiz aktiv. Für JCDecaux bedeutet der Schritt eine Stärkung der Kundenansprache.

Displayce ist ein französisches Start-up, das im Jahr 2014 gegründet wurde und sich dem Kauf und der Optimierung von DooH-Kampagnen widmet. Die programmatische Plattform umfasst mehr als 600.000 Bildschirmen in rund 50 Ländern. Displayce ist unter anderem an die SSP-Plattformen Viooh, Broadsign und Vistar Media angeschlossen. Eine speziell auf DooH-Werbung ausgerichtete Data Management Platform soll den Kauf von Medien mit Targeting unterstützen.

Ausbau der digitalen Transformation von OoH

Im Rahmen dieser Allianz behält das in Bordeaux ansässige Start-up seine betriebliche Selbständigkeit. Die Gründer werden ihre Beteiligungen behalten und das Unternehmen weiterhin leiten. JCDecaux will mit der Transaktion die digitale Transformation der OoH-Medien des Anbieters verstärken. Der Außenwerber startete in den letzten Jahren bereits ein weltweites Roll-out digitaler Assets, eine Datenstrategie auf globaler Ebene und eine Partnerschaft mit Viooh, einer Programmatic-Advertising-Plattform.

Jean-Charles Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-CEO von JCDecaux, sagt: „Als führendes Außenwerbungsunternehmen muss JCDecaux bei der Beschleunigung und Ermöglichung des Zugangs zu DooH, dem Medium mit dem zweitgrößten Wachstum nach Mobile Advertising, eine große Rolle spielen und die Entwicklung von DooH für Werbetreibende und ihre Agenturen sicherstellen.“ Displayce sei ein wegweisender und anerkannter Technologieplattform-Anbieter mit dem gleichen Unternehmergeist. Jean-Charles Decaux freue sich, das Unternehmen bei der Entwicklung seines Geschäftsmodells zu unterstützen.