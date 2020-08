Das Mobiltelefon ist das Schlüsselgerät, um die Menschen zu erreichen und Verbraucheraktionen auszulösen – Darum wird es immer wichtiger, Mobile in den Medienmix einzubinden, um die effektivsten Drive-to-Store-Kampagnen zu entwickeln. Aus diesem Grund bündeln auch der DooH-Marktplatz VIOOH und die Drive-to-Store-Plattform S4M künftig ihre Expertise aus programmatischem digitalem Out-of-Home und Mobile. Das neue Omnichannel-Angebot ist zunächst in mehreren Schlüsselmärkten wie den USA, Großbritannien, Italien, Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Finnland verfügbar und soll demnächst auch in APAC erhältlich sein.

„In der heutigen Welt mit mehreren Geräten benötigen Marken oft mehrere Kanäle, um einen Konsumenten wirklich zu überzeugen. Die Kombination von Mobile und DooH, die gleichzeitig in einer Drive-to-Store-Kampagne eingesetzt werden, gibt Marken die Möglichkeit, relevante Bereiche rund um ihre Geschäfte anzusprechen und die Reichweite und Wirkung zu erhöhen, die einer dieser Kanäle für sich allein bieten kann, was letztendlich zu mehr Besuchen an ihren physischen Verkaufspunkten führt. Mit der S4M-Plattform haben Werbetreibende auch weiterhin Zugang zur Messung der Besucherzahlen ihrer DooH- und mobilen Kampagnen“, erläutert Christophe Collet, der globale Vorstandsvorsitzende von S4M.

Gavin Wilson, Chief Revenue Officer bei VIOOH, ergänzt: „Einer der übergreifenden Vorteile von programmatischem OoH ist die Fähigkeit, sehr zielgerichtete Omnichannel-Kampagnen durchzuführen, die sowohl effektiv als auch wirkungsvoll sind. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass OoH einen durchschnittlichen Anstieg von 17% bei Smartphone-Aktivierungen bewirkt – mit dieser Kombination aus DooH und Mobile bieten wir Kosumenten eine nahtlosese und bedeutungsvolle Experience“.