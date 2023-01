Immer wieder sieht man neue Ansätze, digitale Elemente in historische Gebäude zu integrieren. Ein Decken-Screen in einem Pariser Bürogebäude ist dafür ein schönes Beispiel. Im Eingangsbereich der Nummer 21 rue Châteaudun ist das LED-Element so verbaut, dass sich die Decke zu einem Fenster zu öffnen scheint. Den Screen installierte das Digital-Studio Admemori aus Paris im Zuge der Renovierung des Gebäudes aus den 1930er Jahren. Gemeinsam mit den Architekten von DTACC Architecture erschuf man die Lösung, die sich in das wellenförmige Innere einfügt – wie Dave Haynes von invidis-Partner Sixteen-Nine berichtet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren