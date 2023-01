Mit einem neuen Salesforce-Tower in Sydney entstand die größte Indoor-LED-Wand südlich des Äquators. Bereits durch die Glasfront am Eingang kann man die riesige Lobby-Installation bewundern. Den Effekt macht vor allem die Höhe der Wände aus, die bis zur Decke mit Displays verkleidet sind. Vier verschiedene, 10,5 Meter hohe LED-Screens zieren den Empfang. Die beiden äußeren umschließen jeweils eine Ecke. Insgesamt 436 Quadratmeter LED wurden verbaut.

Wie in anderen Salesforce-Lobbies stammt auch die LED-Wand in Sydney von SNA Displays aus der Bold Interior Line. Hier wählte der Integrator Diversified, urch die Übernahme von Rutledge AV in Australien vertreten ist, einen Pixelpitch von 4 Millimetern.

Der Salesforce Tower ist mit 53 Stockwerken das zweitgrößte Office-Gebäude Australiens. Salesforce betreibt eigene Büros in 16 Etagen – hier sind noch weitere elf LED-Wände geplant. Immersive Lobby-Installationen wie in Sydney kennen Digital Signage-Spezialisten bereits von anderen Standorten, wie dem Hauptsitz des Unternehmens in San Francisco. Um die LED-Flächen zu bespielen setzt Salesforce bekanntlich auf die Software des Berliner Anbieters Sedna.