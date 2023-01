„MicroLED wird die IT- und Digital Signage-Welt revolutionieren“ – prophezeite Stratacache-CEO Chris Riegel schon vor zwei Jahren gegenüber invidis. Während Displayfabriken einen hohen einstelligen Milliardenbetrag kosten, sind Produktionsstätten für MicroLED schon für rund eine Milliarde zu bekommen. Die jahrzehntelange Dominanz asiatischer Displayhersteller – von Japan über Südkorea und Taiwan bis heute China – könnte mit dem Durchbruch von MicroLED zu einem Ende kommen.

Wenn es nach Marktexperten geht, entstehen MicroLED-Fabriken näher an den Absatzmärkten wie in Nordamerika oder Europa und nicht mehr in Asien. Ob und wann es dazukommt, ist noch nicht abzusehen. Aber die Anzeichen vermehren sich. Samsung betreibt seit einigen Monaten die erste Fabrik in der Slowakei und nun meldet Bloomberg (Artikel hinter Paywall), dass Apple ab 2024 eigene Displays verwenden wird.

Apple plante bereits 2020 auf MicroLED-Displays umzusteigen, aber es gab technische Herausforderungen zu überwinden. Mehrere Milliarden USD hat der iPhone-Konzern in die Entwicklung der Display-Technologie investiert. Die Umstellung gilt als eines der „kritischsten Projekte“ von Apple. Doch MicroLED erwies sich als komplexer als ursprünglich gedacht. So fokussiert sich Apple erstmal nur auf kleine Displays für die Apple Watch und das iPhone. Displays für iPad, Macbooks und in großen Bildschirmgrößen sind erst später geplant.

Wie bei Apple üblich, werden MicroLED-Screens auch nicht selber hergestellt sondern von einem Auftragsfertiger.