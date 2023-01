Panasonic Connect Europe hat den LCD-Projektor PT-CMZ50 vorgestellt. Mit ihm sollen große Bilder aus sehr kurzen Entfernungen mit minimalem Schattenwurf, einfacher Installation und bequemer Konfiguration produziert werden. Der Ultrakurzdistanz-Projektor eignet sich für den Einsatz in Klassen- und Besprechungsräumen sowie Kultureinrichtungen wie Museen.

Aus einem Abstand von einem Zentimeter liefert der Projektor PT-CMZ50 Bilder mit 80 Zoll Bilddiagonale. Auf diese Weise müssen sich Präsentatoren laut Panasonic keine Gedanken über Schatten auf dem Bildschirm machen oder über Blendungen durch das Licht des Objektivs. Zudem soll er Teilnehmern vor Ort und aus der Ferne eine klare Sicht auf detaillierte Inhalte bieten.

Um auch bei heller Beleuchtung zu funktionieren, liefert die Laserlichtquelle des PT-CMZ50 eine Helligkeit von 5.200 Lumen mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1. Zudem macht die WUXGA-Auflösung auch feinen Text leicht lesbar. Da es immer mehr Inhalte im Breitbildformat gibt, unterstützt der Projektor Eingangssignale mit 2.560 x 1.080 Pixeln (21:9) und 3.240 x 1.080 Pixeln (27:9) sowie 4K-Eingangssignale. Daher eignet er sich zum Beispiel gut für Videokonferenzräume mit Lösungen wie Microsoft Teams.

Per Decken- und Wandmontage kann der Projektor installiert werden. In schwierigen Montagesituationen kann das Bild mittels Fernbedienung digital um ±10% V/H verschoben und per Digital Zoom Extender sowie Image-Shift-Funktion an die Leinwand angepasst werden. Der Fokus ist über die Fernbedienung justierbar.

Etwa eine Sekunde nach dem Einschalten zeigt der Projektor das erste Bild an. Dabei schaltet der CEC-Befehl-kompatible HDMI-Eingang das Gerät automatisch ein und zeigt Inhalte an, sobald diese von einem entsprechenden Zuspieler wiedergegeben werden. Für den Anschluss an einen zweiten Projektor ist ein HDMI-Ausgang vorhanden. Die kabelfreie Projektion funktioniert über das drahtlose Präsentations-System PressIT von Panasonic oder das Wireless-Modul AJ-WM50.

Die neue optische Einheit des PT-CMZ50 soll die Effizienz von Watt pro Lumen um etwa 25 Prozent gegenüber vergleichbaren lampenbasierten Kurzdistanz-Modellen verbessern. Zudem gibt Panasonic an, dass Lichtquelle und Filter 20.000 Stunden lang keine Wartung benötigen.

Der Panasonic PT-CMZ50 wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 auf den Markt gebracht.