Ingram Micro ernennt André Grzenia zum Director Digital Platform Success. Damit trägt André Grzenia die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten rund um Xvantage, der B2B-Experience-Plattform von Ingram Micro. Er berichtet an Veronika Kirschmer, Executive Director Business Enablement.

André Grzenia bringt acht Jahre Vertriebs- und Distributionserfahrung in verschiedenen Positionen bei Ingram Micro mit. Zuletzt war er als Senior Manager Strategic Accounts tätig. In seiner neuen Rolle soll er die Business Unit Digital Sales aufbauen und Kunden damit Vorteile und Möglichkeiten der Plattform vermitteln. „Sein Schwerpunkt wird darauf liegen, unseren Kunden zu vermitteln, wie sie dank Xvantage wertvolle Impulse und Einblicke für ihr Business gewinnen und in vollem Umfang von den angebotenen Funktionalitäten profitieren können“, sagt Veronika Kirschmer.

André Grzenia sagt: „Ich begleite den Roll-out von Xvantage seit Beginn mit großer Begeisterung und bin überzeugt, dass unsere Kunden nachhaltig von den digitalen Möglichkeiten profitieren werden.“ Xvantage ist eine selbstlernende globale Experience-Plattform, die Ingram Micro im September 2022 für Kunden in Deutschland und den USA launchte. Der Distributor will Xvantage nun schrittweise global und lokal weiter ausbauen.

Zukünftig sollen Kunden, Hersteller und Mitarbeiter die Plattform über eine einheitliche Benutzeroberfläche nutzen. Dadurch will Ingram Micro das gesamte Geschäft zusammenführen und eine weltweite B2B-Technologie-Ökosystem-Plattform schaffen.