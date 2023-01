Die verlängerte Nutzung von Elektronikprodukten sollte eigentlich im Rahmen der Nachhaltigkeitspolitik bei der Ampel-Koalition Priorität haben. Doch die Einführung der Versicherungssteuer i.H.v. 19% verteuert alle Maßnahmen, die eine längere Nutzung und Refurbishment zum Ziel haben. Aus Green Signage-Sicht bringt die neue Steuer falsche Anreize.

Während in der IT-Branche einige Anbieter nun komplett den Verkauf von Garantieverlängerungen eingestellt haben,versuchen andere, unter dem Deckmantel von „Vollwartungsverträgen“ die neue Versicherungssteuer zu umgehen. Es scheint allerdings fraglich, ob die zuständigen Finanzbehörden die Umbenennung so akzeptieren – so denn das Leistungspaket gleich bleibt.

Vollwartungsverträge sind anders als Garantieverlängerungen umsatzsteuerpflichtig. Die ist allerdings für Unternehmen vollabzugsfähig und kann zum Monatsende vom Finanzamt zurückgefordert werden.