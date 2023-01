Selbst wir von invidis – die seit drei Jahren Green Signage als einen der Megatrends der Digital Signage Branche identifiziert haben – reiben uns die Augen. Die beiden großen koreanischen Displayhersteller LG „Cut your Consumption“ (ISE-Kampagne) und Samsung „Everyday Sustainability“ (ISE-Microsite) werden auf der ISE Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt ihres Messeauftritts stellen. Darauf lassen die aktuellen Kampagnen der beiden Displayhersteller zur ISE erahnen.

Weniger überraschend, das auch Sharp/NEC mit „A lasting vision“ (ISE-Microsite) Green Signage in den Mittelpunkt der ISE-Präsenz stellt. Die Japaner mit starkem europäischen Managementeinfluss sind die Thought Leader und Innovationstreiber beim Thema Digital Signage. invidis zeichnet Sharp NEC dafür mit dem Green Signage Award aus.

Dagegen setzt PPDS mit der ISE-Kampagne „Open² – Displays without Limits“ nicht in erster Linie auf Green Signage. Doch laut invidis Informationen wird auch bei PPDS Green Signage ein zentrales Thema auf der ISE spielen.

Green Signage nun mehr als nur Hygienefaktor

Der Schock der Energiesparverordnung im Herbst 2022 steckt der Digital Signage Branche in Deutschland und ganz Europa noch in den Knochen. Auch wenn nach ein paar turbulenten Wochen die Branche mit dem neuen Energiesparalltag leben kann, ist doch die Sorge einer Rückkehr strenger Regelungen allgegenwärtig. Und die gegenwärtige Krise hat B2B-Kunden und die Gesellschaft allgemein verändert. Nachhaltigkeit ist nicht mehr „nice to have“ sondern Pflichtprogramm, zumindest bereits in Skandinavien, BeNeLux und der DACH-Region.

Nachhaltigere Hardware, Kreislaufwirtschaft und Betriebskonzepte (ja auch Software und Integratoren tragen Verantwortung) sind gekommen um zu bleiben. Was vor der Pandemie ein nettes Feature und Hygienefaktor im Markt war, wird nun zum wichtigen Entscheidungskriterium.