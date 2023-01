Digital Signage ist zur beliebtesten ProAV-Anwendung herangewachsen. Auf der ISE, der Weltleitmesse für Systemintegration, dominiert sie die Ausstellungsfläche. Der DSS ISE wirft einen Blick hinter die Kulissen der Marktführer und Hidden Champions. Das diesjährige Programm der C-Level-Konferenz dreht sich um Branchentrends, Innovationstreiber und neue Technologien, die auf der ISE ihre Premiere haben – immer mit Blick auf Nachhaltigkeit. Wir nennen das „The Power of Pixels“.

Kuratiert und moderiert wird der DSS ISE von Florian Rotberg und Stefan Schieker. Organisatoren sind invidis und die ISE. Traditionell bildet die Konferenz auf der Messe den Auftakt aller Digital Signage-Events, die über das Jahr verteilt stattfinden. Ein exklusiver Marktausblick und eine Keynote von invidis leiten den DSS ISE ein.

Seit mehr als 15 Jahren ist der Digital Signage Summit (DSS) die weltweit führende Konferenzreihe der Branche. Das größere Format DSS Europe findet jährlich über zwei Tage hinweg in München während des Sommers statt.

10:30 invidis Keynote: The Power of Pixels

Florian Rotberg / invidis consulting

Stefan Schieker / invidis consulting

Traditionell eröffnen Florian und Stefan das neue Digital Signage-Jahr mit der DSS Keynote, in der sie über die neuesten Trends und Treiber berichten, die neuesten Markt-Updates aufzeigen und die Agenda für die Branche festlegen.

11:00 The New Gold Standard in Omnichannel Retail – Lefties by Inditex

Alberto Cáceres (ES) / Trison

N.N. (ES) / Inditex

Das Verschmelzen von E-Commerce und stationärem Handel für ein nahtloses Kundenerlebnis ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen da draußen. Für den Inditex-Modehändler Lefties in Barcelona wurde das wohl beste Konzept entwickelt, das Inditex und sein Digital Signage-Partner auf der Bühne präsentieren. Wir empfehlen wärmstens, den Lefties-Store während der ISE 2023 zu besuchen.

11:20 Al Wasl Dome Dubai – The World’s Largest and Most Complex Projection Installation

David Bajt (UK) / Bild Studios

David Bajt, Mitgründer und Regisseur von Bild Studios, präsentiert das kreative und technische Konzept des Al Wasl Dome, dem zentralen Veranstaltungsort der Dubai Expo 2020. Diese majestätische 130m x 130m x 70m große, spektakuläre Kuppelprojektion erschuf man mit 256 Projektoren und einer 27.000 mal 6.000 Pixel großen Leinwand, die von 16 Disguise-Mediaservern betrieben wurde – die bisher größte und komplexeste Projektionsinstallation. David beschreibt, wie die Inhalte für die Kuppel entstanden sind und wie das Bild-Team sie später in die größte interaktive AV-Installation der Welt verwandelte. David erörtert außerdem den Produktionsprozess für die AR-Übertragung, die bei der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie zum Einsatz kam, und skizziert das Team und die Fähigkeiten, die für die Umsetzung erforderlich waren.

11:40 Retail Media – The Next Big Thing

Brad Koerner (NL) / Cooler Screens

Cooler Screens aus den USA bringt Retail Media an den POS. Die Screens ersetzen Kühlschranktüren in Supermärkten und Convenience Stores und sorgen für mehr Information, Storytelling und Umsatz. Das in Chicago ansässige Unternehmen Cooler Systems zählt Microsoft zu seinen Investoren und bereitet seinen Rollout in Europa vor. Retail Media ist einer der heißesten DooH-Trends.

12:00 Networking Break

Der Umzug von Boxen ist Geschichte – heute dreht sich bei Digital Signage alles um Dienstleistungen, intelligente Plattformen und Fernzugriff. Managed Services sind zum wichtigsten Geschäftsmodell für Integratoren, Software-Anbieter und sogar Hardware-Hersteller geworden. In der Podiumsdiskussion erörtern die Spezialisten, wie Managed Services den Digital Signage-Markt umkrempeln.

Bradley Hanrahan (NZ) / Sony

Frank Larsen (DK) / Signagelive

Craig Francis (UK) / Google

12:40 The Future of Digital Software

On-Premise, Service-Cloud oder alles zusammen? Die Architektur und die Geschäftsmodelle von Digital Signage-CMS ändern sich schnell. Eine neue Generation von CMS-Plattformen fordert etablierte Marktteilnehmer heraus. Der traditionelle indirekte Vertrieb wird häufig durch Geschäftsmodelle mit Direktvertrieb an den Kunden ergänzt. Die Podiumsdiskussion erörtert die Bandbreite der Strategien zur Markteinführung, die Vorteile der Skalierbarkeit und die Frage, warum Service-Cloud und traditionelle Architekturen nebeneinander bestehen können.

Marco Wassermann (DE)/ invidis

Johan Lind (SE) / Vertiseit Grassfish

Gerhard Pichler (AT) / Easescreen

Nachhaltigkeit bei Digital Signage ist weit mehr als nur Energieeffizienz von Hardwarekomponenten und das Reduzieren von Verpackungsmüll. Bestehende Netzwerke kann man durch Fernwartung, optimierte Einstellungen und Energieplanung erheblich verbessern. PPDS/Philips ist ein Vorreiter in Sachen Green Signage. Wir erörten die verschiedenen Ansätze und zeigen auf, wie sowohl Kunden als auch die Umwelt davon profitieren.

Sian Rees (BE) / PPDS

13:20 Power Play – Exclusive Insights About Specific Power Consumption, Performance Boost of SoC

Jüngsten Studien zufolge entstehen 80 Prozent des CO2-Fußabdrucks von Digital Signage während des Betriebs. Das Panel „Power Play“ stellt die neuesten Erkenntnisse zum Reduzieren des Stromverbrauchs vor sowie die Rolle von Inhalten und das Indentifizieren von Energiesparpotenzialen. invidis Green Signage-Partner Lang AG, der Branchendisruptor Signage OS und Europas Integrator des Jahres First Impression diskutieren die neuesten Green Signage-Trends.

Hubertus Beckmann (DE) / Lang AG

Stan Richter (CZ) / Signage OS

Loek Wermenbol (NL) / First Impression

13:40 Power of Content

Displays sind nichts ohne fesselnde und ansprechende Inhalte. Zwei führende Anbieter von Digital Signage-Inhalten präsentieren die neuesten Content-Trends, die Rolle von Daten und warum eine digitale Leinwand so viel mehr bietet als ein E-Commerce-Shop.

Bryan Meszaros (US) / Open Eye

Monika Lindquist (SE) / Visual Art

invidis-Partner Dave Haynes von Sixteen-Nine gibt zusammen mit Florian und Stefan den Jahresausblick. Die drei Thoughtleader der Branche geben Einblicke in den Digital Signage-Markt 2023 in EMEA und Nordamerika und wagen einen Ausblick auf die mittelfristige Zukunft der Branche.

Dave Haynes (CA) / Sixteen-Nine

Florian Rotberg

Stefan Schieker

14:20 Conference Wrap-up