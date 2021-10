Generell ist die Digital Signage-Branche, wie fast alle B2B-Industrien, ein Nachzügler in Sachen Umweltschutz. Displays, ob LED oder Projektion, werden höchstwahrscheinlich nie vollständig grün oder auch nur CO2-neutral sein.

Doch das Bewusstsein für Umweltschutz und sparsamen Energiekonsum hat deutlich zugenommen. Das Verhalten von Verbrauchern und Unternehmen hat sich geändert, und immer mehr Hersteller passen ihre Produkte und Dienstleistungen an die neue Normalität an.

Heraus sticht hier NEC Display Solutions, seit der Fusion Teil von Sharp/NEC. In den vergangenen Jahren hat NEC eine Vielzahl von Funktionen und Tools entwickelt, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Digital Signage-Geräte nachhaltiger zu betreiben, während sich der Rest der Branche eher auf größere, hellere und höher aufgelöste Geräte konzentriert.

Seit Jahrzehnten gelten für Sharp/NEC drei klare Prämissen: wiederverwerten, wiederverwenden und weniger verbrauchen“, erklärt Senior Vice President Sales EMEA bei Sharp/NEC Display Solutions Europe. „An oberster Stelle steht für uns die Qualität unserer Produkte und Lösungen – Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind die zwei entscheidenden Stichworte.“

Metall nachhaltiger als Kunststoff

NEC verwendet überwiegend Metallgehäuse und Komponenten, die leicht repariert oder ausgetauscht werden können. „Als Gehäuse spielt das Material eine entscheidende Rolle sowohl für die Langlebigkeit als auch den Brandschutz“, beschreibt Stefanie Corinth. Metall ist in der Lage, entstehende Wärme effizient von hitzeempfindlichen elektronischen Bauteilen abzuleiten. Das Material lässt sich zudem zu 100 Prozent wiederverwerten und in den Kreislauf zurückführen.

Als einer der ersten Anbieter von visuellen Lösungen hat Sharp/NEC außerdem Helligkeitssensoren integriert, die die Hintergrundbeleuchtung an die Umgebung anpassen. Da mehr als 80 Prozent des CO2-Fußabdrucks im Lebenszyklus während der Nutzung der Bild schirme entstehen, ist Energieeffizienz der größte Hebel. NEC war Launch-Partner des OPS-Slots und des Nachfolgers SDM, die beide von Intel entwickelt wurden. Integrierte Mediaplayer verbrauchen weniger Energie, da sie sich die Stromversorgung mit dem Bildschirm teilen. Darüber hinaus ermöglicht die austauschbare PC-Stromversorgung eine längere Lebensdauer der Displays, da der Mediaplayer gegen einen leistungsstärkeren PC ausgetauscht werden kann.

Wenn möglich reparieren

Über die Produkteigenschaften hinaus ist NEC branchenweit für das einzige globale Servicekonzept bekannt, das es Digital Signage-Integratoren ermöglicht, Displays in jedem Markt zu reparieren oder auszutauschen, unabhängig davon, wo sie gekauft wurden. Bis heute ist es in der Branche üblich, Produkte für RMA in das Land zurückzuschicken, in dem sie gekauft wurden. Alternativ werden defekte Produkte vor ihrer typischen Nutzungszeit entsorgt. Darüber hinaus bietet NEC ein äußerst zuverlässiges Produktlebenszyklusmanagement einschließlich frühzeitiger End-of Life-Ankündigungen.

„Mit unserer ganzheitlichen Vorgehensweise möchten wir für die größtmögliche Wertschöpfung sorgen, die Umweltbelastung kontinuierlich verringern und unseren Kunden dabei helfen, ihre ökologischen Ziele zu erreichen. AV-Technologie und Nachhaltigkeit können und sollen Hand in Hand gehen“, bekräftigt Stefanie Corinth.