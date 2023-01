Wildwood PR Rebrand auf Wildwood Plus

Die UK-basierte, europaweit tätige PR-Agentur Wildwood PR hat sich umfirmiert und heißt jetzt Wildwood Plus. Damit will die auf B2B spezialisierte Agentur ihrer Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren gerecht werden.

Wildwood wurde 1994 gegründet, 2013 gab es das erste Rebranding. Beim aktuellen wird nun auch der Name geändert, um auf die massiven Änderungen in der Medienlandschaft und damit auch der Anforderungen hinzuweisen.

Neben PR bietet die Agentur zum Beispiel Video- und Podcastproduktionen sowie Services im digitalen Marketing an, beispielsweise im Social-Media-Bereich. Zusätzlich führt Wildwood für Klienten Events durch – von jeder Art und Größe.

Wildwood unter der Geschäftsleitung von Tanya Houston ist in der Branche vor allem als Agentur der ISE bekannt, die 2023 vom 31. Januar bis 3. Februar in Barcelona stattfindet. Wie 2022 wird Wildwood unter anderem die Press Lounge organisieren.