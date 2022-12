Am 31. Januar 2023 startet wieder die ISE — es ist das zweite Mal, dass die internationale Fachmesse für ProAV in Barcelona gastiert. Zwar wird sie nicht wie 2022 im Sommer stattfinden, doch sie wird interessant wie nie: Der Post-Corona-Aufbruch und die zahlreichen Krisen haben einen Innovationsdruck erzeugt. Daher muss sich die Digital Signage-Industrie rasch weiterentwickeln. Und nirgends kann man sich über die Produkte der Zukunft so geballt informieren wie auf der ISE. invidis stellt alle Produktmeldungen für die Messe zusammen.

Mit invidis gratis auf die ISE Auf der ISE-Website können sich Fachbesucher bereits für die 2023-Messe registrieren. invidis-Leser profitieren von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

Bisher mit dabei im Überblick: Avocor, Dten, Muxwave, Peerless-AV, Sharp/NEC und Sony.

Hier sind alle Meldungen nach Kategorie geordnet:

Displays/Hardware