Auf der ISE in Barcelona wird LED-Hersteller Alfalite mit seinen Produkte an verschiedenen Orten präsent sein. Auf seinem Stand in der Halle 6, 6H310, wird Alfalite VP XR zu sehen sein, eine komplette virtuelle Produktionsumgebung mit Alfalite LED-Screens, die in das Produktions-Ökosystem des englischen Herstellers Mo-Sys integriert wurde.

Die Lösung umfasst das Startracker-Kameratracking-System, die Broadcast Mixed Reality-Technologie sowie ferngesteuerte Kameraköpfe von Mo-Sys.

Für den Markt der Festinstallationen wird das spanische Unternehmen außerdem die neuen Versionen seiner Alfalite Modularpix Pro LED-Panels mit neuen Pixelabständen und die neue Generation der Alfalite Orim-Technologie vorstellen, die in Projekten wie dem Gaudí Cube in der Casa Batlló oder für Plaza Media in Ismaning bei München zum Einsatz kommen.

Orim steht für „Optical Resin Injection Module“. Sie soll einen sehr guten Schutz gegen antistatische Elektrizität sowie gegen Stöße, Flüssigkeiten, Chemikalien und Feuer bieten. Außerdem bietet sie verbesserte Wärmeableitungsparameter und sind leichter zu reinigen.

Für den Vermietmarkt wird das Unternehmen eine neue 1,5-Millimeter-Version von Alfalite Litepix P1 Orim zeigen. die 2,6- und 1,9-Millimeter-Modelle werden bereits auf dem spanischen Veranstaltungsmarkt erfolgreich eingesetzt.

Sonderzone für Content Distribution

Alfalite-LEDs werden auch in der neuen Content Production and Distribution Zone in Halle 6 – Stand 6E300 – mit einem VP XR Theatre von Alfalite und Brainstorm vertreten sein. Hierbei erschaffen eine 90-Grad-LED-Wand und ein Brainstorm Infinity-Set eine komplette XR-, AR-, MR- und VR-Umgebung. Eine sehr niedrige Latenz und ein sehr großer Farbumfang unterstützen die Erzeugung von Grafiken in Echtzeit für die virtuelle Ausstrahlung.

Zudem nutzt TV3, die öffentliche katalanische Gesellschaft für audiovisuelle Medien, auf seinem Stand in der Technologiezone in Halle 6 (Stand 6D400) einen Alfalite Modularpix Pro LED-Screen, um ihre Erfahrungen mit immersiven Produktionen und neuen Audio- und Bildübertragungssystemen zu zeigen. Somit können die Besucher erleben, wie 360°-Kameras zur Erstellung von Inhalten eingesetzt werden.

Die Modularpix Pro LED-Displays von Alfalite werden auch an einer Reihe von Partnerständen zu sehen sein, darunter Avixa (Stand 3Q400), Novastar (Stand 3B750) und Nsign-tv (Stand 6H400).