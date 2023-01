Auf der kommenden ISE, die vom 31. Januar bis zum 3. Februar in Barcelona stattfindet, zeigt Purelink sein Kabelsortiment an einem gemeinsamen Stand mit Surge-X, Just Add Power und HD Anywhere. Die Produktpaletten decken die Bereiche AV-over-IP, Power Management und AV-/IT-Lösungen für den ProAV-Markt ab, sowohl Commercial als auch Residential.

Purelink, Anbieter aus dem westfälischen Rheine, wird den Schwerpunkt auf die Themen AOC und USB-C legen. Mit der Mediahub-2-Serie launcht Purelink auf der ISE ein neues ICS-System aus konfigurierbaren Anschlussfeldern für moderne Co-Working-, Büro- und Konferenzräume vor. Mediahub 2 baut auf einem zentralen Gehäuse auf, das sich auf verschiedene Arten am Arbeitsplatz installieren und mit Plug-in-Modulen konfigurieren lässt. Das Design der Kabel soll sich in hochwertige Einrichtungen einfügen.

Daneben stellt Purelink erstmals die Vuelogic-Serie vor. Sie bietet Docking-Stationen für hybrides Arbeiten sowie Premium-UCC-Produkte. Zur Serie gehört der VB-Pro Conference Hub, eine Kombination aus Stereo-Soundbar, 4K-E-PTZ-Kamera, vier Line-Array-Mikrofonen, integriertem Video-Switcher und Wireless-Sharing-Funktion. Diese VC-Soundbar soll sich für das Homeoffice sowie kleine oder große Konferenzräume eignen, und entspricht dem BYOD-Prinzip.

Surge-X, US-amerikanischer Spezialist für Power Management und Stromaufbereitung, zeigt am ISE-Stand sein Strom-Management System Squid. Dabei handelt es sich im ein kleines 230V/24V/12V/5V-Gerät für AV-Umgebungen mit geringem Platzangebot. Es ermöglich Remote-Analyse und -Power-Management, um den Stromverbrauch von Geräten zu senken. Daneben präsentiert der Hersteller mit der Security-2-USV-Serie eine Notlösung zu Stromversorgung ohne Übertragungszeit.

Just Add Power, ebenfalls aus den USA, gibt in Barcelona einen ersten Ausblick auf die neue Version seiner Serie Max Color TM, die ein Upgrade mit KVM-Support und Glasfaserport-Anschluss erhalten hat. Die Serie überträgt jetzt nativ 4K60/4:4:4/36-Bit-Farbvideos über ein verwaltetes 1-Gb-Netzwerk. Bei der Verteilung kann man zwischen vorhandenen Cat-X-Kabeln (mindestens Cat-5-E) oder 10-G-Glasfaserkabeln wählen. Die Serie verfügt außerdem über eine Stromversorgung via USB-C.

HD Anywhere aus UK legt den Fokus auf Media, Music and Mood. Der Hersteller zeigt unter anderem seinen MHUB PRO 2-0 mit der neuen MZMA (Multi-Zone Matrix Amplifier)-Video- und Audioverteilung. Außerdem sind seien Smart-Home-Lösungen zu sehen, inklusive der neuen U-Control Remote.

Purelink und seine Partner werden auf der ISE am Stand 3Q200 zu finden sein.