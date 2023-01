Lange Zeit war Sony als Anbieter für professionelle ProAV-Lösungen nicht primär im Digital Signage-Bereich unterwegs. Doch mit der ersten MicroLED am Markt und einer wachsenden Displayserie sind die Japaner zurück. Auch wenn die Breite des Portfolios noch nicht mit den Top 3 mithalten kann, so überrascht Sony doch mit vielen Innovationen.

Sony setzt auf Nachhaltigkeit – konsequenter als einige der Wettbewerber. Nicht nur ist der ISE-Stand „Creating Connected Experiences“ vollständig aus nachhaltigen Materialien gebaut, nämlich aus Bambus und Zuckerrohr: Neue Materialien und Eco-Design halten auch mehr und mehr bei den Produkten Einzug. Neu ist Sorplas, ein von Sony entwickeltes Material für Displaybezels, das aus bis zu 99 Prozent recyceltem Plastik besteht. Die Gehäuse einer neuen Projektorenserie enthalten 30 Prozent weniger Plastik und verbrauchen 1/3 weniger Energie als die Vorgängerserie.

Nicht nur die Produkte werden nachhaltiger, sondern auch der Gesamtkonzern. So hat man am Hauptsitz in Tokyo die Nachhaltigkeitsziele des Konzerns um zehn Jahre nach vorne gezogen. Mit seinem Umweltplan „Road to Zero“ will Sony bis 2040 klimaneutral werden.

Sony Bravia und Digital Signage

Die wichtigste Nachricht von Sony ist die Integration von SignageOS, die kurz vor Weihnachten auf der DSE in Las Vegas erstmals präsentiert wurde. Das Sony eigene Android-TV-basierte SoC-Betriebssystem ermöglicht nun via SignageOS die Installation von Dutzenden von CMS-Lösungen. Aber auch native CMS-Partner laufen nun auf dem Sony-SoC – neben Easescreen und Navori zählen auch Now Signage, Smartsign, Connect Signage und Korbyt (ehem. RMG) zu den nativen CMS-Partnern.

Helping Businesses for Future Work

Sony präsentiert auf der ISE ein breites Angebot an Corporate Solutions für asynchrones Arbeiten. Von der Workplace Management Plattform Teos über Virtual Production-Lösungen für Unternehmen bis hin zu Live-Shopping. Auffallend sind neue Lösungen, die gemeinsam mit anderen Sony-Schwestergesellschaften entwickelt wurden. So arbeitet die Display-Division mit der Mobiltelefonschwester (Live-Shopping), aber auch mit Sony Music für Instore Radio zusammen.

Ökosysteme sollen auch bei Sony für Erfolg sorgen. Mit Kramer Brainware für Bravia SoC, Crestron- und Cisco-Zertifizierung können Sony Displays nun auch in hochvernetzte AV-Konzepte integriert und darin gesteuert werden.

Sony ist auf der ISE 2023 auf dem Stand 3E400 zu finden.

