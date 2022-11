Die Nutzung der in Sony Professional Displays integrierten SoC-Mediaplayer war bisher für Digital Signage Anbieter eine mühsame Angelegenheit. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern jenseits von Samsung (Tizen) und LG (WebOS), setzt Sony nicht auf einen klassischen Android SoC sondern auf Google TV (eine gehärtete Android-Variante). Der Sony-SoC gilt als besonders sicher, ist deshalb aber auch sehr restriktiv beim API-Zugang für Softwareanbieter. Hier setzt die Kooperation mit SignageOS an, die als sichere Brücke zwischen dem Sony SoC und Drittanbieter CMS dient. Der tschechische Anbieter von Cloud-Digital-Signage-Infrastruktur gilt in der Branche als eine Art „Schweizer Taschenmesser“ und weltweit führender Multiadapter, der verschiedenste CMS-Anbieter und SoC-Plattformen miteinander verbindet und ein breites Angebot an DS Managed Services ermöglicht.

Die neue SignageOS-Partnerschaft wird die Kompatibilität der Sony-Displays nahezu verdoppeln und Unterstützung für fast 60 integrierte CMS-Lösungen bieten, die ab nächsten Monat verfügbar sein sollen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft das Sony Ökosystem in die Lage versetzen, ihre Implementierung professioneller Bravia Displays dank des einheitlichen API-Systems von SignageOS einfacher zu erweitern und auszubauen.

„Wir freuen uns nicht nur über die Zusammenarbeit mit SignageOS, sondern auch darüber, dass wir den Displays von Sony mehr Funktionalität und Mehrwert bieten können – und damit auch unserem wachsenden Partner-Ökosystem weltweit“, sagt Damien Weissenburger, Head of Professional Displays and Solutions Europe. „Die Zusammenarbeit mit SignageOS wertet die professionelle Bravia Produktpalette von Sony auf und bietet mehr Kompatibilität, verbesserte Nachhaltigkeitsmaßnahmen und eine breitere Palette an Vertikalmarkt-Lösungen, insbesondere im Einzelhandel. Mit einem Partner wie SignageOS bieten sich uns außerdem viele Möglichkeiten, unsere Geschäfte gemeinsam weiterzuentwickeln und zu stärken, um ein besseres Digital Signage-Ökosystem für die Branche zu schaffen.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sony. Wir fühlen uns geehrt, Sony beim Aufbau seiner End-to-End-Digital-Signage-Fähigkeiten dabei zu helfen, so viele der Anbieter zu unterstützen, die die Transformation der Branche vorantreiben und schneller, einfacher und integrierter werden“, so Stan Richter, CEO von SignageOS.

Die professionellen Sony Bravia-Displays sind in Bildschirmdiagonalen von 32 bis 100 Zoll verfügbar und bieten eine SoC-Plattform, die mit dem neuesten Browser läuft. Sony setzt bei den neusten Digital Signage Lösungen nach eigenen Angaben auch auf Green Signage mit geringem Stromverbrauch und einer nachhaltigen Lieferkette.