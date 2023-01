Infiled zeigt auf der ISE 2023 mehr als zehn LED-Installationen für den Innen- und Außenbereich. Dazu gehört die MV-Serie, das Infiled-Flagschiff für DooH. Auch seine virtuelle Studiolösung baut der chinesische Anbieter am Stand auf, bestehend aus einer LED-Wall und einem interaktiven LED-Boden. Als High-End-Lösung für Unternehmen und Kontrollräume präsentiert Infiled eine Videowand der WP-Serie mit 0,9 Millimeter Pixelpitch. Für den Rental-Bereich ist die transparente Titan-X-Linie zu sehen.

XR-Studio mit Brompton-Prozessor

Das XR-Studio wird 3x3x3 Meter groß sein. Der LED-Hintergrund hat einen Pixelabstand von 2,6 Millimetern, der Boden einen Abstand von 3,9 Millimetern. Der Virtual Background arbeitet mit dem Tessera-S8-Prozessorsystem von Brompton. Für den Boden verwendet Infiled seinen interaktiven LED-Floor der neuesten Generation, der für ein Gewicht von bis zu 2500 Kilogramm pro Quadratmeter ausgelegt ist. Neben dem Brompton-Prozessor ist das Infiled-Studio mit Technologien von Disguise, Canon und ARRI ausgestattet.

10 Meter lange DooH-Wand

Für feste Outdoor-Installationen wie DooH präsentiert Infiled sein Flaggschiff, die MV-Serie. Sie bietet IP65-Schutz, eine Helligkeit von 5.000 Nits, eine Bildwiederholfrequenz von 3.840Hz sowie die Front- und Rückwartung. Sie lässt sich in verschiedenen Formen aufbauen, verfügt über gebogene, Eck- und Mesh-Optionen. Am ISE-Stand ist die Lösung zum einen als 10×3-Meter-Wand mit einem Pixelabstand von 5,9 mm und 90 Ecken zu sehen; zum anderen als energiesparende Mesh-Version mit einer Größe von 3×3 Metern und einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 180 Watt pro Quadratmeter.

Das Indoor-Flaggschiff, die WP-Serie, zeigt Infiled als 4K-Videowand mit 0,9 Millimetern Pixelpitch. Eine weitere Installation am Stand besteht aus der Titan-X-Serie mit 70 Prozent Transparenz und 8,3 Millimetern Pixelpitch. Die einzelnen Module der Rental-Lösung haben ein dreieckiges, faltbares Versteifungssystem, um starkem Wind standzuhalten. Sie lassen sich als Leinwand mit bis zu 24 Metern Höhe aufbauen.

Showroom-Veranstaltung in Barcelona

Nach der ISE öffnet Infiled die Türen seines Showrooms in Barcelona für einen frühen Abend mit LED, Tapas, Getränken und Live-Musik. Beim diesjährigen Showroom Open House wird Infiled Kunden und Partnern sein neues globales Showroom-Konzept vorstellen. Das Konzept will das Unternehmen 2023 auf Dubai, Los Angeles, Shenzhen, Malaysia und Tokio ausweiten. Hier will Infiled unter anderem seine XR- und Virtual-Production-Lösungen in Echtzeit demonstrieren.

Infiled stellt auf der ISE in Halle 3 am Stand 3R600 aus. Unterstützt wird der Hersteller am Stand und im Showroom von Brightsign.