Clevertouch wird auf der ISE in Barcelona, die vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023, sein Lösungsportfolio für digitale und hybride Zusammenarbeit sowie die Range an Digital Signage-Produkten vorstellen. Die Marke der Boxlight Group will dabei vor allem die Vorteile seines Ökosystems an Lösungen hervorheben, das im Markt der audiovisuellen Kommunikation, der weiter zusammenwächst, einen Vorteil darstellt.

Mit dabei sind unter anderem die neu upgegradete Modellreihe CM Pro an großformatigen Displays. Sie ist Größen zwischen 32 und 86 Zoll verfügbar sowie mit integrierten Digital-Signage- und Raumbuchungsfunktionen sowie einer Anbindungsmöglichkeit an vorhandene Konferenzraumtechnik ausgestattet. Sie eignet sich beispielsweise für den Einzelhandel, die Hotellerie, den öffentlichen Bereich, Corporate sowie den Bildungssektor.

Neu ist ebenfalls Clevershare Hub: Das Device läuft auf Android 9 und bildet die Clevertouch UX Pro Android-Oberfläche ab. Es lässt sich via HDMI an jeden beliebigen Bildschirm anschließen und verwandelt diesen in einen kollaborativen Screen. Clevershare Hub bietet unterschiedliche Möglichkeiten, Inhalte zu übertragen: entweder kabellos via Clevershare oder auf Knopfdruck mit dem Clevershare Dongle. Darüber hinaus ermöglicht es die Nutzung von Bildschirmen als Signage-Displays über die integrierte Clever-Live-Plattform.

Mit App und CM-Plattform

Außerdem zeigt Clevertouch Touchscreen-Modelle der Serien Impact Plus und UX Pro. Sie werden ergänzt durch Software-Lösungen wie Lynx Whiteboard. Hiermit können Teilnehmer einer virtuellen Sitzung sich per QR-Code oder der Eingabe eines Codes zu Sitzungen dazuschalten.

Ebenfalls dabei ist die hauseigene Clevershare-App, mit der sich bis zu neun Mobilgeräte gleichzeitig auf den Clevertouch-Displays anzeigen lassen. Deren Inhalte wiederum können auf bis zu 50 Geräten gespiegelt werden. Durch das integrierte Mobile-Device-Management sind zudem alle Displays ortsunabhängig steuerbar und per Over-the-Air Update-Funktion per WiFi aktualisierbar. Zudem stellt Clevertouch auch Lösungen speziell für Audio- und Videokonferenzen vor.

Schließlich zeigt Clevertouch in Barcelona die Content-Management-Plattform Clever Live, mit der sich sämtliche Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Darüber hinaus ermöglicht Clever Live die Nutzung der Screens als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts. Ebenso lassen sich über die Software-Dashboards personalisieren, damit Nutzer immer genau auf die Funktionen sofort zugreifen können, die sie am häufigsten verwenden.

Auf der ISE 2023 ist Clevertouch am Stand 2N400 zu finden.