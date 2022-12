Vestel gibt auf der kommenden ISE in Barcelona erste Einblicke in neue Display-Technologien, an denen der Hersteller gerade forscht. Dazu wird das gesamte Vertriebsteam von Vestel Germany vor Ort sein sowie das technische Pre-Sales-Team. Aus dem aktuellen Portfolio zeigt der Messestand Professional Displays in Größen zwischen 32 und 98 Zoll, Touch-Displays, Highbrightness-Displays und LED-Wände.

Im Fokus des Messeauftritts soll das Digital Signage-Ökosystem stehen, das Vestel derzeit vor allem im Bereich Software und Integration ausbaut. In der Partners‘ Corner auf dem Stand zeigen verschiedene Partner mit ihren Lösungen, wie aus der Hardware ein Gerät mit Mehrwehrt entsteht.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Vestel auf den gesamten Produktlebenszyklus, insbesondere in puncto Ressourcen- und Stromverbrauch.