Der spanische Software-Anbieter Nsign.tv will seine Digital Signage-Plattform auf der ISE 2023 in vier Zonen vorführen. Im Fokus stehen jeweils Benutzerfreundlichkeit, Interaktivität, Analytics und dynamische Inhalte. Damit will Nsign.tv zeigen, wie sich Digital Signage zu einer Lösung entwickelt hat, die digitale Erlebnisse erschafft.

Die Plattform Nsign.tv funktioniert als integrierte SoC-Lösung mit Displays von Marken wie Iiyama, Samsung, LG, Phillips, Vestel oder mit externem Player. Damit will Nsign.tv die Benutzerfreundlichkeit der Lösung demonstrieren.

Interaktivität mit IoT

Nsign.tv setzt auf Interaktivität seiner Plattform durch IoT /RFID, NFC Lösungen, QR, Presence Sensor sowie auf Lift & Learn-Lösungen für Produktvergleiche. „In diesem Bereich werden wir auch Inhaltsinteraktionen je nach Publikum durch integrierte Gesichtserkennungssysteme zeigen“, sagt Albert Baranera, Geschäftsführer des Unternehmens.

Konnektivität mit Microsoft Power Bi Tool

Um die Wirkung von digitalen Touchpoints zu analysieren, bietet Nsign.tv seinen Kunden datengesteuerte Lösungen. Die Nsign-Plattform verarbeitet Daten von Kameras zur Publikumsanalyse, Broadcast-Daten und Konnektivitätsdaten der PoS-Systeme. Auch ein neues Konnektivitätsmodul mit Microsofts Power Bi Tool will der Anbieter zeigen.

Html5-Anwendungen bieten laut Nsign.tv vielseitige Möglichkeiten zur dynamischen Darstellung und automatischen Aktualisierung von Inhalten. Auf der ISE will Nsign.tv vor allem Lösungen zur dynamischen Preisgestaltung für verschiedene Branchen zeigen und den Besuchern die Interaktion über einen Touch-Kiosk vorführen.

Nsign.tv stellt auf der ISE in Halle 6 am Stand 6H110 aus.