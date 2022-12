ISE 2023 Ameria zeigt Interaktion in der 3D-Welt

Ameria hat jetzt eine neue Version seiner Gestensteuerungs-Technologie entwickelt, den Airframe. Auf der ISE 2023 in Barcelona stellt das Heidelberger Unternehmen erstmals die berührungslose Interaktion mit 3D-Inhalten vor: Airframe generiert über mehrere Sensoren einen 3D-Raum. Damit soll Gestensteuerung sowohl in realen als auch in virtuellen Räumen sowie über größere Distanzen möglich werden.

ISE-Besucher sehen die Technologie im Eingangsbereich am Conference Square CS100: Auf einer LED-Wand können sie das „Zurück in die Zukunft“-Auto, den Delorean DMC-12, mit Gesten steuern. Die Eröffnung der Ameria-Experience übernimmt Mike Blackman, Managing Director der ISE. „Der Airframe ist ein Meilenstein in der Entwicklung eines gestengesteuerten Human-Machine-Interfaces für 3D-Welten. Umso stolzer sind wir bei Ameria, diese Weltneuheit gemeinsam mit Mike Blackman auf der ISE 2023 vorstellen zu dürfen“, sagt Albrecht Metter, Vorstand und Gründer von Ameria.

Science-Fiction-Auto auf der ISE

Auch am Stand in Halle 6 erleben Besucher die In-Car-Gestensteuerung mit dem De-Lorean. Hier präsentiert Ameria die software-basierte Technologie zudem auf verschiedenen Screen-Größen, vom Tablet bis zur LED-Wall. Zu den vorgestellten Anwendungen gehören ein Produktvideo-Consultant und eine Anwendung für die Industrie. Für öffentliche Flächen zeigt das Unternehmen einen Avatar-Konfigurator, für den Retail eine 3D-Promotion-Lösung für Sneaker.

Mit Airframe will Ameria den öffentlichen Raum ein Stück weiter in Richtung Metaverse bewegen. Die neue Art der Human-Machine-Interface verfolgt den gleichen „Deep-Tech-Ansatz“ der bisherigen Technologie. Sie basiert auf einer Software und lässt sich damit in Screens jeder Art integrieren. Die Anwendung soll sich für die User einfach und intuitiv anfühlen. „Das ist besonders wichtig für den Einsatz im öffentlichen Raum“, erklärt Albrecht Metter.

Auf der ISE 2023 zeigt Ameria auch am Philipps-Messestand Präsenz. Auf einer Sonderfläche können Besucher die Airframe-Steuerung auf einer 137-Zoll-LED-Wand von Philipps ausprobieren. Der Philipps-Stand befindet sich in Halle 3, P600. Ameria ist in Halle 6 am Stand F400 zu finden.