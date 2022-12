In sieben Wochen öffnet die ISE 2023 ihre Tore in Barcelona: die erste normale Winter-ISE seit dem Umzug aus Amsterdam.

Schon dort hat sich die ISE als wichtigste Weltleitmesse in Bezug auf Innovationen und Strategien positioniert – und nie war das so wichtig wie heute: Die Branche steht vor elementaren technologischen Veränderungen, das Wettbewerbsumfeld verändert sich grundlegend und Multikrisen fordern operative Flexibilität.

Denn frei nach Bundeskanzler Scholz steht auch die Digital Signage-Branche vor einer „Zeitenwende“. Nicht nur technologisch, sondern auch in der Art und Weise, wie Digital Signage-Lösungen erfolgreich „an den Mann gebracht werden“.

Gesamtwirtschaft

Wirtschaftlich waren die Pandemiejahre 2020 bis 2022 eine Achterbahnfahrt. Die Hoffnung, dass zum Ende der Pandemie alles wieder normal wird, haben der Kriegsbeginn in der Ukraine und die folgende Energiekrise zerstört. Die neue Multikrisen-Weltordnung wird die Weltwirtschaft und damit auch Digital Signage noch länger dominieren, sogar mit Potenzial für weitere Eskalationen.

Die globalen Krisen beeinflussen das Konsumentenverhalten – Homeoffice, Online-Shopping, Freizeit – ebenso wie die B2B-Welt. Energiesparmaßnahmen sind nun nicht nur aus Kostengründen ganz weit oben auf der Unternehmensagenda – auch der gesellschaftliche Druck von Kunden und Mitarbeitenden drängt Händler, Transportunternehmen oder Freizeitparks, nachhaltiger zu handeln. Green Signage ist nun auch bei der Unternehmensführung angekommen.

Für die Digital Signage-Branche bedeutet das, schneller auf Trends zu reagieren, flexiblere Lösungen anzubieten und eine agile Organisation aufzubauen. Nicht zuletzt, weil auch neue – branchenfremde – Anbieter auf den Markt streben; Digital Signage wird zunehmend auch von IT-Integratoren mit Größenvorteilen angeboten.

Ökosystem oder Direkt

Gerade in unsicheren Zeiten sind Partnerschaften und Ökosysteme unverzichtbar. Ein resilientes Ökosystem ermöglicht es sowohl Herstellern als auch Integratoren, schnell auf Krisen zu reagieren. Denn Krisen sind nicht nur ein Prüfstand für Partnerschaften, sondern bringen auch immer neue Innovationen hervor.

Im Kontrast setzen einige Anbieter auch auf Direktgeschäft – ohne Partner wollen einige Hersteller und Softwarenanbieter Kunden ohne Zwischenstation beliefern. Der eine oder andere Digital Signage-Anbieter beweist, dass man auf diese Weise auch zum Erfolg kommen kann.

Ob direkt oder via Partner – in Europa muss sich jeder Anbieter entscheiden, welches Vertriebsmodell passt. Nur eins ist ausgeschlossen: beides parallel. Und für die Entscheidung ist ein Ohr am Puls der Branche unbedingt notwendig.

ISE mehr als nur Messe

Zum Ende der Pandemie galten vielen Branchenvertretern Fachmessen und Dienstreisen aus der Zeit gefallen. Doch die Sommer-ISE, der DSS Europe in München und viele andere Live-Events der vergangenen Monate haben gezeigt, dass In-Person-Events viel mehr sind als nur Produkte zu erleben. Das Networking, der Austausch mit Fremden und Überraschungsbegegnungen lassen sich virtuell nur schwer realisieren. Und ohne neuen Input, ohne Innovationen und ohne das richtige Netzwerk wird es in den kommenden Zeiten schwer.

Die ISE bietet wieder die Möglichkeit, sich mit Dienstleistern und Partnern auszutauschen und auch neue Verbindungen zu Anbietern und Kunden zu knüpfen.