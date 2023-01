Das Hamburger Unternehmen Accenta präsentiert auf der ISE 2023 in Barcelona Neuheiten für die intelligente Überwachung von Digital Signage-Netzwerken. Wie Geschäftsführerin Jessica Kalla erläutert, wurden die Lösungen seit dem ISE-Auftritt 2022 weiterentwickelt; zudem baute Accenta das Energiemanagement aus.

So bindet die Lösung Kiosk-IQ jetzt auch Dynascan, LG, Samsung und Vestel mit ihrer digitalen Box ein, nachdem dies bereits zuvor für Philips möglich war. Die Kiosk-IQ-Box misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht sowie Bewegung und steuert Heizungs- und Lüftungskomponenten an Playern und Screens. Display-, Umgebungs- oder Playerdaten werden an ein Cloud-basiertes Dashboard übermittelt und dort dokumentiert.

„Digital Signage wird zunehmend businesskritischer, dadurch werden professionelle und proaktive Monitoring-Konzepte immer wichtiger“, führt Jessica Kalla aus. „Hausgemachte Lösungen haben auch zukünftig ihre Existenzberechtigung, dies aber mit Einschränkungen. Je internationaler und anspruchsvoller die Installation, desto wichtiger werden Monitoring-Produkte wie Kiosk-IQ, die proaktiv aus der Ferne Defekte entdecken, analysieren und beheben.“

Das Problem: Für viele in der Digital Signage-Branche sei Monitoring „die Blackbox von Digital Signage-Installationen“, wie es die Geschäftsführerin ausdrückt. „Oftmals erkennen Kunden und Integratoren zu spät, was behoben werden muss, was zu Frustration und Unzufriedenheit mit dem installierten Netzwerk führt.“ Kiosk-IQ schließe diese Lücke und liefere einen Return of Investment innerhalb von zwölf Monaten.

Helligkeit nach Wunsch

Im Bereich Energiemanagement entscheidet der Kunde, in welchem Ausmaß die Helligkeit abgeändert werden soll. „Je nach Wunsch können wir die Sensorik bezüglich Helligkeit und Bewegung so einstellen, dass wir die Lichtstärke flexibel abändern beziehungsweise reduzieren können, welches zu deutlichen Energieeinsparungen führt“, beschreibt Jessica Kalla.

Zudem stellt Accenta auf der Messe eine Reihe ihrer neuen Slimline-Poster vor. Zu finden ist das Unternehmen in Barcelona am Stand 6H800.