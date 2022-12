Dten bringt die neue D7X-Multi-Platform-Serie auf die ISE 2023. Messe-Besucher in Barcelona werden die ersten in der EMEA-Region sein, die die Displays zu sehen bekommen. Die D7X-Serie lässt mit Zoom Rooms für Videokollaboration und als Whiteboard verwenden. Die Geräte werden mit Bildschirm-Diagonalen von 55 und 75 Zoll verfügbar sein.

ISE 2023 Die Integrated Systems Europe (ISE) findet 2023 vom 31. Januar bis zum 3. Februar in der in der Fira de Barcelona, Gran Vía, statt. Auf der ISE-Website können sich Fachbesucher bereits für die 2023-Messe registrieren. invidis-Leser profitieren von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

Wie die Vorgänger-Reihe D7 wird auch die D7X-Serie mit Windows- oder Android-Betriebssystem erhältlich sein. Gegenüber der D7-Displays funktionieren die neuen Geräte mit Bring-Your-Own-Device. Außerdem verbesserte der Hersteller die Kamera- und Audio-Auflösung: Die KI-gestützte 4K-Kamera bietet ein 129-Grad-Sichtfeld und eine 20-Prozent höhere Auflösung. Mit 15 Mikrofonen soll die Audio-Ausgabe viermal stärker als beim Vorgänger sein.

Derzeit durchläuft das D7X-Modell den Microsoft-Teams-Zertifizierungsprozess. Es soll 2023 auf den Markt kommen; ein genaues Datum nennt der Hersteller noch nicht.

Dten präsentiert auf der ISE außerdem die All-in-One-Displays Me Pro und Mate sowie das Onboard Companion Whiteboard. Zu finden sein wird Dten in Halle 2 am Stand 2R350.