Auf der ISE in Barcelona, die vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 stattfinden wird, demonstriert Vuwall unter anderem eine neue KVM-Steuerungstechnologie, die in der TRX-Softwareplattform für zentrales Management verfügbar ist. Unter anderem soll die Technologie Multi-Mouse-Funktionen auf Videowänden ermöglichen.

Dadurch können Anwender direkt auf gemeinsam genutzten Videowänden dynamisch zusammenarbeiten. Unternehmen können KVM-Quellen zusätzlich zu praktisch allen anderen Quellen auf einer PAK-Videowand einbinden.

Demonstration auf The Wall

Vuwall wird auf der Messe auch zum ersten Mal andere Funktionen von TRX demonstrieren, darunter Genetec- und Milestone-Plugins, SDVoE-Multi-View- und USB-Routing-Funktionen sowie Karussell-Funktionalität. Auf dem Stand wird das auf einem The Wall MicroLED-Display von Samsung und einer 3×2-LCD-Videowand von Samsung demonstriert.

Auf The Wall wird Vuwall auch die Unterstützung von TRX für den SDVoE-Multi-View-Modus, den Videowand-Modus und das USB-Routing für eine latenzfreie Videoverteilung über 10G demonstrieren.

„Wir sind in ein Zeitalter der Visualisierung eingetreten, in dem Unternehmen flinke Systeme benötigen, mit denen sie zusammenarbeiten, Layouts erstellen, eine Vielzahl von Quellen einbeziehen und auf Ereignisse in kürzester Zeit reagieren können“, sagt Paul Vander Plaetse, CEO und Gründer von Vuwall. „Wir haben diesen Bedarf mit unseren einfach zu installierenden und skalierbaren PAK Processing Appliances und unserer funktionsreichen TRX Videowand-Management-Softwareplattform gedeckt. Wir werden eine Menge aufregender technologischer Fortschritte haben, die die Besucher an unserem Stand nicht verpassen wollen.“

Auf der ISE hat Vuwall den Stand 5E370.