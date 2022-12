M-Solutions mit Sitz in Israel bringt sein Kollaborations-Portfolio auf die ISE 2023. Zum ersten Mal stellt der Hersteller auch eine KI-Lösung vor: die Autotracking-PTZ-Kamera MS-4K81-12TR. Außerdem thematisiert das Unternehmen die USB-Übertragung von AV-Signalen, die in der modernen Arbeits- und Lernumgebung eine immer größere Rolle spielen.

Die MS-4K81-12TR ist eine komplette Ultraweitwinkel-PTZ-Videokamera, die menschliche Stimmen mit Gesichtsverfolgung identifiziert. Die Kamera stellt sich automatisch auf die sprechende Person ein und folgt deren Bewegungen. Kombinieren lässt sich die neue Kamera mit Extendern und Kabeln von M-Solutions, um sie über größere Entfernungen zu installieren. Sie verfügt über einen UHD-Halbleiter von Ambarella, der aufgrund seiner Energie-Effizienz und visuellen Leistung auch bei Drohnen in Sportproduktionen zum Einsatz kommt. Dadurch soll sie sich vor allem für Klassenzimmer, große Konferenzräume und Auditorien eignen.

M-Solutions stellt zudem Neuheiten seines Extender-Portfolios vor, wie die HD-Base-T-Extender der MS-3R-Serie. Mit ihnen lassen sich HDMI-Signale bei 4K 60 4:4:4 um bis zu 100 Meter über ein einziges Kabel verlängern. Die Serie umfasst den MS-3R, der eine HDMI-Verbindung unterstützt, und den MS-3RU, der zusätzlich eine USB-C-Verbindung ermöglicht. Am Stand ist auch das letztjährige MC-6UIC USB-C Extender-Set zu sehen, das nun USB 3.1-kompatibel ist.

M-Solutions stellt seine KI-, 4K- und USB-Lösungen in Barcelona am Stand 2F225 in Halle 2 vor.