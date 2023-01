Viewsonic bringt ein neues LED-Display im Großformat mit auf die ISE 2023: das All-in-One LED-Display mit 216 Zoll Bilddiagonale für große Veranstaltungsorte. Es verfügt über die Chip-on-Board-Technologie und liefert 4K-UHD-Auflösung. Laut Hersteller ist das Display besonders robust und vor Feuchtigkeit, Staub und Stößen gestützt. Das All-in-One-Design soll eine einfache Installation, Bedienung und Wartung ermöglichen.

Eine weitere Premiere feiert ein neues Touchpanel für Education- und Unternehmensanwendungen: Das Viewboard in 105 Zoll mit 5K-Auflösung ist das bisher größte interaktive Display des Anbieters. Das Panel kommt im 21:9-Format und ist am Stand neben verschiedenen 4K-Viewboards in 86 Zoll zu sehen.

Faltbares Display

Im Dezember hatte Viewsonic einen klappbare LED-Screen in 135 Zoll vorgestellt, der auch in Barcelona dabei ist: das All-in-One LED Display Solution Kit. Das Klappdesign reduziert die Verpackungsgröße und lässt sich somit leichter transportieren. Ein Screen-Modell für Veranstaltungen, Ausstellungen oder andere spontane Einsätze.

LED-Projektoren

Die Projektoren-Highlight ist laut Viewsonic die Luminous Superior Series – LED- und Laserbeamer für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Die Modelle der Serie liefern eine Helligkeit von bis zu 6.000 Ansi-Lumen. Damit lassen sie sich bei starkem Umgebungslicht verwenden. Die Serie ist lampenfrei, was nach Angaben von Viewsonic die Kosten und den Aufwand für häufigen Lampenwechsel senkt.

Dominic Mein, Director DACH Viewsonic, sagt zum ISE-Auftritt: „Wir freuen uns sehr, auf der ISE 2023 die Möglichkeiten interaktiver und kabelloser Präsentationen mit unseren neuen Technologien zu präsentieren. Unser Ziel ist es, die Effizienz und Produktivität von Teams und Lerngruppen zu steigern, unabhängig davon, ob sie sich in einem Raum befinden oder mit anderen Standorten virtuell verbunden sind.“

Viewsonic zeigt die UC-, Education- und Präsentations-Lösungen am Stand 2Q600 in Halle 2.