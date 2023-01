Kindermann, Anbieter von Präsentations- und Medientechnik, stellt auf der ISE 2023 neue Hardware unter eigenem Brand vor. Darunter ist das 105-Zoll-Touchpanel TD-30105-UW im Seitenverhältnis von 21:9.

Das Panel mit schlankem Design liefert eine Auflösung von 5K. Das Ultrawide-Format soll New-Work-Umgebungen bedienen, in denen beispielsweise Microsoft Front Row zum Einsatz kommt. Alle Remote-Teilnehmer sind in einer Galerieansicht am unteren Ende des Displays zu sehen. Das Display verfügt über einen integrierten Windows OPS-PC mit Intel-I7-Prozessor, 16 Gigabyte DDR4 RAM, vorinstalliertem Windows 10 Pro, WiFi 6 sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen. Zwei Displayport-Schnittstellen unterstützen die 5K-Auflösung. Passend zu diesem Format bietet Kindermann auch einen Rollständer.

Als Hardware-Ergänzung zeigt Kindermann den Multiswitch 21 HDBT für die Nutzung von UC-Equipment wie Videosoundbars, Kameras und Speakern in Besprechungsräumen. Der Multiformat-Umschalter für HDMI und USB-C unterstützt Auflösungen bis zu 4K/60 (4:4:4) sowie HDCP 2.2. Alle Daten werden dabei unkomprimiert mit maximal 18 Gigabits über eine Distanz von bis zu 100 Metern übertragen. Der Multiswitch lässt sich in das Unternehmensnetzwerk einbinden, wodurch er auch über ein Web-Interface gesteuert werden kann.

Gratis zur ISE nach Barcelona Die Integrated Systems Europe (ISE) findet 2023 vom 31. Januar bis zum 3. Februar in der in der Fira de Barcelona, Gran Vía, statt. invidis-Leser profitieren bei der ISE 2023 von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Klicken Sie hier für eine kostenlose Registrierung. Oder registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

Kindermann präsentiert auch seine neue Touchdisplay-Serie TD-11 – mit den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll – sowie die manuelle Höhenverstellung Displayshift für Größen bis zu 86 Zoll.

Die neuen Lösungen von Kindermann sind auf der ISE 2023 am Stand 2V675 zu sehen.