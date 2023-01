Auf der ISE 2023, die vom 31. Januar bis zum 3. Februar in Barcelona über die Bühne geht, wird CMS-Softwareanbieter Easescreen an seinem gewohnten Platz, direkt am Eingang der Digital Signage-Halle 6, sein Portfolio an Lösungen präsentieren.

Unter anderem können Fachbesucher an zwei Workstations interaktive Displays nutzen, um ihren eigenen DS-Content in Echtzeit auszuspielen. Hierfür stehen sensorgetriebene Experiences, zum Bespiel Gender- und Alterserkennung, Lift & Learn sowie Gestensteuerung zur Verfügung.

Gratis-Ticket für die ISE invidis-Leser profitieren bei der ISE 2023 von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Klicken Sie hier für eine kostenlose Registrierung. Oder registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

Außerdem stellt Easescreen seine neu entwickelte Desksharing-Lösung vor, die Programme wie die hardwareunabhängige Raumbuchungsapplikation E-Sign ergänzt. Mit dabei ist auch Easescreen Broadcast, das bestehende Präsentationshardware wie Barco Clickshare, Kramer Via und Wolfvision Cynap zu Digital Signage Playern umwandelt.

Schließlich wird das Unternehmen seine Kooperationen im Bereich SoC – wie zum Beispiel Vestel – und Mediaplayern – wie Brightsign – den Besuchern präsentieren.

Mit mehr als 15 Jahren ISE-Erfahrung betrachtet Easescreen die ISE als eine einzigartige Gelegenheit, seine Marke und die gesamte Branche zu repräsentieren. „Anfangs musste Digital Signage in die AV-Industrie eingeführt werden, und Messen wie ISE waren immer der wichtigste Weg, um Integratoren aus aller Welt die Möglichkeiten zu kommunizieren“, erklärt Gerhard Pichler, CEO von Easescreen. „Am Ende des Tages ist die unvergessliche Darstellung einer Lösung eine positive Darstellung für uns alle.“

Die Standnummer von Easescreen auf der ISE 2023 ist 6M300.