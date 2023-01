Auf der ISE 2023, die vom 31. Januar bis 3. Februar in Barcelona stattfindet, zeigt der britische Anbieter The LED Studio zum ersten Mal das Aegis Pro, hergestellt vom Produktionspartner VOD Visual. Das Outdoor LED Panel ist optional mit einem Solarmodul ausgestattet, das über dem Display befestigt ist und aus dem es teilweise seinen Strom zieht . Das Panel ist laut Anbieter das erste, das auch ohne Glaseinfassung wasserdicht ist. Die 130-Zoll-Kiosk-Lösung soll eine Alternative zu den High-Brightness-LCDs im Außenbereich darstellen. Noch ist LCD bei Formaten wie Menuboards im Drive-Thru oder Infopanels die vorherrschende Technologie.

Das Solarmodul des Aegis Pro ist an eine Batterie mit 20 Amperestunden Kapazität angeschlossen. Bei geeigneten Lichtverhältnissen soll diese sich in 2,5 Stunden aufladen. Die Displaylaufzeit bei voller Ladung der Batterie gibt der Hersteller mit 3,85 Stunden und bei starker Helligkeit mit bis zu neun Stunden an. Maximal könnte man mit dem Solarpanel in einer Woche somit 38,5 Prozent Energie bei 24/7-Betrieb einsparen.

Gratis-Ticket für die ISE invidis-Leser profitieren bei der ISE 2023 von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Klicken Sie hier für eine kostenlose Registrierung. Oder registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

The LED Studio bietet das Aegis Pro mit Pixelabständen von 1,5 sowie 1,8 und 2,5 Millimetern an, sowohl im Landscape- als auch im Portraitformat. Das Panel kommt optional mit integrierter CMS-Funktion, ist laut Hersteller aber auch mit führenden CMS-Plattformen wie Scala oder Brightsign kompatibel.

The LED Studio zeigt das Outdoor Display auf der ISE gemeinsam mit Herstellungspartner VOD Visual am Stand 3R250 in Halle 3.