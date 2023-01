Die holografischen Effekte von Hypervsn waren bereits auf der vergangenen ISE 2022 ein Publikumsmagnet. Dieses Jahr zeigt der britische Anbieter in Barcelona eine Demo seiner neuen Produkte Full Body Live-Streaming und Smart-V Digital Avatar. Alle Technologien basieren auf 3D-Displays, die mithilfe von LED-Rotoren ein als 3D wahrgenommenes holografisches Bild in der Luft erzeugen.

Das neue Full Body Live Streaming konnte Mike Blackman, CEO der ISE, für den Talent Congress in Barcelona ausprobieren. Er nahm an der Veranstaltung in Hologrammform teil, während er sich im Oman befand. Mit dem neuen Smart-V Digital Avatar sollen Besucher jetzt auch Gespräche mit einem Avatar führen können. Bisher konnten die Smart-V-Displays nur voraufgezeichnete Inhalte wiedergeben; der Digital Avatar erlaubt jetzt die menschliche Interaktion mittels KI.

Kiryl Chykeyuk, CEO und Mitbegründer von Hypervsn, sagt: „Mit den jüngsten Ergänzungen unserer branchenspezifischen Lösungen markieren wir den Fortschritt sowohl im Einzelhandels- als auch im Unterhaltungssektor und geben führenden Markenherstellern Werkzeuge an die Hand, die es vorher einfach nicht gab.“

Neben den Neuheiten stellt Hypervsn den Smart-V Product Configurator aus, der bereits in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen soll. User können mithilfe eines Touchpads Änderungen an dem 3D-Modell vornehmen. Als Lösung für Einzelhändler zeigt Hypervsn das Smart-V Window Display – eine gestengesteuerte 3D-Visualisierung. Am Stand baut Hypervsn auch die Smart-V Wall auf, die mehr als vier Meter hoch ist und aus 32 Einheiten besteht.

Hypervsn präsentiert seine Neuheiten am Stand 5C100.