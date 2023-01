Wenn die ISE dieses Jahr zum zweiten Mal, vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023, in Barcelona gastiert, werden nicht nur die Hallen voll hochkarätiger Visual-Solutions-Anbieter sein – auch drumherum wird gewohnheitsgemäß einiges geboten: Von zahlreichen Konferenzen über spannende Keynotes und Sonderzonen bis zu prominenten Gästen: Die ISE 2023 bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, bei dem jeder Fachbesucher auf seine Kosten kommt.

invidis Tipp: DSS ISE Für alle Digital Signage-Experten empfehlen wir natürlich den DSS ISE, der mit vielen hochkarätigen Speakern und der legendären Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker aufwartet. Unsere Leser erhalten 33 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Beim Check-out einfach den Code VXM2BNCM eingeben. Registrierung unter Digital Signage Summit | Integrated Systems Europe 2023 (iseurope.org).

Um ihnen einen besseren Überblick zu geben, sammeln wir an dieser Stelle noch einmal alle Beiträge, die wir zum Rahmenprogramm veröffentlicht haben. Wenn Sie sich also auf die ISE vorbereiten, schauen Sie in die Links, um individuelles Programm zusammenzustellen. Die Ausstellernews haben wir auf einer separaten Seite zusammengefasst.

Auf der ISE-Website können sich Fachbesucher für die 2023-Messe registrieren. Klicken Sie hier für eine kostenlose Registrierung. Oder registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

Konferenzen

Sonderflächen

People