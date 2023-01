Auf der ISE 2023 in Barcelona wird der berühmte französische Elektro-Musiker und -Komponist Jean-Michel Jarre präsent sein. Unter anderem wird er beim Audio-Experten Coda International zu Gast sein.

Jean-Michel Jarre wurde in den 1970er-Jahren mit seinem Album „Oxygène“ berühmt. Er gilt als ein Pionier der Elektromusik. Im Oktober 2022 stellte er sein aktuelles Album „Oxymore“ vor, dieses Jahr wird er in Cannes in Zusammenarbeit mit dem Coda International unter dem Namen „Midem Plus 23“ eine Serie immersive Shows veranstalten.

Um diese zu promoten und um weitere Entwicklungen vorzustellen, wird Jean-Michel Jarre auf dem Stand von Coda International auf der ISE präsent sein. Das verkündete das Unternehmen unter anderem in einem Video.

Bei den Shows wird das Oxymore-Album mit einem 360-Grad-Sound abgespielt. Hierbei kommt das N-Ray-System von Coda in einer 16.1-Konfiguration zum Einsatz, in Kombination mit dem Space Hub Immersive Processor des Unternehmens.

„Unsere Vision ist es, das immersive Audioerlebnis aus dem Studio in eine Live-Situation und dann in die eigenen vier Wände zu bringen – und das mit konsistenten Ergebnissen“, erklärt Svetly Alexandrov, Gründer und Managing Director von Coda International. „Bisher war das einfach nicht möglich, aber ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass unsere Technologie all das geändert hat. Das Unmögliche ist möglich geworden. Für Künstler wie Jean-Michel, die an der Spitze der Revolution stehen, ist dies eine äußerst spannende Entwicklung, die seinen Status als Verfechter bahnbrechender Audiotechniken einmal mehr bestätigen wird.“

Coda International ist auf der ISE 2023 am Stand G825 in Halle 7 sowie im Demo-Raum E4 in Halle 8 vertreten.