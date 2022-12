Fran Chuan, CEO und Mitbegründer von Innoquotient, wird die zweite Keynote auf der ISE 2023 in Barcelona halten. „Wie innovativ ist die AV-Branche?“ ist der Titel der Rede. Innoquotient, eine Culture Innovation Assessment Platform, führte im Vorfeld der ISE eine Umfrage durch. Aussteller und Besucher konnten mit dem Online-Fragebogen ihre Innovationskultur bewerten lassen. In seiner Keynote stellt Fran Chuan die Ergebnisse vor. Er zeigt auf, wo die Stärken und Schwächen lagen, und was eine Organisation tun muss, um Innovation in der Unternehmenskultur zu verankern.

Mike Blackman, Managing Director der ISE sagt: „Das einzigartige Online-Fragebogen-Tool bietet die Möglichkeit, auf einfache und effiziente Weise die Innovationskultur zu bewerten und sich auf Schlüsselbereiche innerhalb der AV zu konzentrieren. Dies ist eine weitere Keynote-Sitzung, die Sie nicht verpassen sollten.“

Der 2015 entwickelte Innoquotient basiert auf sechs Bausteinen, die eine innovative Kultur ausmachen sollen: Ressourcen, Prozesse, Ergebnisse, Werte, Verhaltensweisen und Klima. Die Innoquotient-Umfrage geht auf die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes ein: Sie zeigt, an welchem Punkt die Organisation innovativ ist und wie die interne Zusammensetzung im Vergleich zu ihrem Sektor aussieht. „Ich werde meine Erkenntnisse zusammen mit einigen Tipps und Tricks weitergeben, um den Sektor auf dem Weg zu einer Innovationskultur zu unterstützen,“ sagt Fran Chuan.

Die Keynote von Fran Chuan findet am Donnerstag, den 2. Februar 2023 im Raum CC4.1 der Konferenz-Zone in der oberen Etage der Fira Gran Via statt. Die Opening Keynote am ersten Messetag hält BK Johannessen von Epic Games.