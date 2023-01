Während sich mehr als 1.000 Austeller auf die ISE vorbereiten, herrscht auch bei invidis Hochbetrieb – und ein wenig Lampenfieber. Denn eine Premiere steht an: Erstmals ist invidis als Gastgeber mit einem Virtual Production Studio in Barcelona vertreten, entwickelt und betrieben von Spaniens größtem Broadcast-Produktionsdienstleister Mediapro. Dort in Halle 6 wird invidis führende Branchenexperten sowie Barcelonas Wirtschaftselite empfangen und mit ihnen exklusive Interviews führen.

Zu Gast bei invidis sind Digital Signage Thought Leader, Content-Production-Experten, Wirtschaftslenker und Kreative. So begrüßen Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis den Unreal-Engine-Guru BK Johannessen von Epic Games sowie den Managing Director TV-Produktion des America’s Cup und ehemaligen Youtube Europadirektor Stephen Nuttall. Insgesamt stehen mehr als 50 Gäste während der ISE immer Nachmittags im invidis-Studio Rede und Antwort.

Thought Leader meets State-of-the-Art

invidis freut sich besonders darauf, während der ISE in einem LED-bestücktes Virtual Production Studio arbeiten zu dürfen. Eine Technologie über die wir schon so viel berichtet und analysiert haben. Als invidis-Partner für das ISE Studio fungiert Mediapro, mit über 8.000 Mitarbeitern und 87 Studios einer der größten TV-Produktionsgesellschaften in Spanien und Lateinamerika. Das Unternehmen ist spezialisiert darauf, Content mit digitalen Mitteln an die entsprechenden Kanäle anzupassen. So sendete Mediapro als erstes ein La-Liga-Spiel im Querformat auf Tiktok.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf 275 Quadratmeter Fläche in der Halle 6 produzieren Mediapro und invidis jeden Messetag eine Sendung; gleichzeitig können Fachbesucher live die virtuelle Produktion mittels der Unreal Engine mit anschließender Postproduktion miterleben. Das Studio bietet neben 27 Quadratmeter LED-Fläche für den Zweck spezialisierte Tracking-Kameras, die das erfahrene Expertenteam von Mediapro steuern wird.

Mit dem Virtual Production Studio sind invidis und Mediapro Teil der neuen Technologiezone Content Production & Distribution, zu der die ISE vor kurzem weitere Details bekanntgab.

Natürlich werden die produzierten Inhalte nach der ISE auf unserem Youtube-Channel invidisXworld zu finden sein. Also schauen Sie auf der ISE vorbei und danach auf Youtube! Es lohnt sich.