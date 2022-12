Das Konferenzprogramm für die ISE steht: Acht Summits für acht verschiedene Branchen des ProAV-Bereichs finden während der Messe vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 statt. Außerdem gibt es kostenlose Veranstaltungen wie die Tech Talks und das Programm auf der Cedia Smart Home Technology Stage. Dieses Jahr haben die Fach-Veranstaltungen ein neues Zuhause: die Konferenzräumen auf der oberen Ebene der Fira Gran Via. Der Digital Signage Summit mit invidis als Co-Veranstalter findet am Mittwoch, dem 1. Februar statt.

Mike Blackman, Managing Director der ISE sagt: „In diesem Jahr haben wir ein Programm mit spezifischen Summits gestaltet, die das Angebot auf der ISE perfekt ergänzen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es eine großartige Erfahrung für diejenigen sein wird, die sich beruflich weiterentwickeln und die neuesten Branchentrends erforschen wollen und sehen wollen, was es in der Pro-AV-Branche Neues gibt.“

Digital Signage Summit (DSS ISE)

Mittwoch, 1. Februar | 10:30 – 14:30 Uhr | Raum CC5.1

Der DSS ISE ist eine C-Level-Konferenz für die Digital Signage-Branche, gemeinsam veranstaltet von invidis und Integrated Systems Events. Unter dem Motto „The Power of Pixels“ präsentieren Digital Signage-Experten, Thoughtleader und führende Anbieter aktuelle Themen: die Rolle von Digital Signage im Omnichannel-Retail, Green Signage und die Zukunft der Branche.

Konferenzvorsitzender und Managing Director von invidis consulting, Florian Rotberg, sagt: „Der DSS ISE bietet einen großartigen Überblick über die neuesten Trends und gibt Anregungen, wie Integratoren und Endverbraucher die Kraft der Pixel nutzen können. Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke, wie man die auf der ISE gezeigte Technologie maximal nutzen kann.“

Das Programm können Sie hier einsehen.

invidis-Rabatt für den DSS ISE Unsere Leser erhalten exklusiv 33 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Beim Check-out einfach den Code VXM2BNCM eingeben. Registrierung unter Digital Signage Summit | Integrated Systems Europe 2023 (iseurope.org).

Smart Building Conference

Dienstag, 31. Januar | 10:30 – 17:15 Uhr | Raum CC5.1

Vernetzt, energie-effizient und gesund ist das Smart Building. Das diesjährige Motto der Smart Building Conference: „The Best Smart Tech is Yet to Come“ – Die beste Technik liegt noch in der Zukunft. Big Data, KI und digitale Zwillingstechnologie gehören zu den Top-Trends. Auf der Bühne präsentieren werden unter anderem der Berater Erik Ubels, Dan Drogman von Smart Spaces, John Brough von Delta und Matthew Marson von JLL.

Smart Home Technology Conference

Dienstag, 31. Januar, bis Donnerstag, 2. Februar | Conference Suite CC1

Die von Cedia veranstaltete Smart Home Technology Conference erstreckt sich über drei Tage und insgesamt 65 Stunden. Die Konferenz teilt sich in Sitzungen zur Smart-Home-Technik und zum Smart-Home-Business auf. Die Technik-Sitzungen decken Themen wie Gaming, KI, Slow Technology und Audio Design ab. Die Business-Sitzungen drehen sich beispielsweise um Personalbeschaffung, Verwaltung von Subunternehmern und Erstellung einer Break-Even-Analyse.

Teilnehmer können einzelne Sessions buchen oder mit dem Cedia Pass das gesamte Programm besuchen.

Control Rooms Summit

Mittwoch, 1. Februar | 10:30 – 14:30 Uhr | Raum CC5.3

Der Control Rooms Summit befasst sich mit dem riesigen Thema Daten: Experten aus dem akademischen Bereich, Anbieter und Anwender zeigen anhand von Fallstudien, wie man die wachsenden Datenströme optimal nutzen kann, um zeitnah wichtige Entscheidungen zu treffen. Weitere Themen sind: Wie kann man die riesigen Datenmengen visualisieren, sodass das Personal in den Kontrollräumen nicht überfordert ist? Wie kann man KI und maschinelles Lernen am besten nutzen?

Die Teilnehmer des Control Rooms Summit und des Digital Signage Summit können im Anschluss an die Sitzungen an einem gemeinsamen Networking-Mittagessen teilnehmen.

Education Technology Summit

Mittwoch, 1. Februar | 15:30 – 19:30 Uhr | Raum CC5.3

„Connected, Compassionate and Creative: Bildungstechnologie für eine Welt im Wandel“ ist das Thema des Education Technology Summit. Ein Highlight wird der Vortrag von Jo-An Kamp der Fontys University sein. Sie will die Teilnehmer anregen nachzudenken, wie ein humaner Umgang mit Technologie aussieht und was das Metaverse für das Lernen bedeuten könnte.

Smart Workplace Summit

Donnerstag, 2. Februar | 10:30 – 15:30 Uhr | Raum CC5.1

Die Referenten des Smart Workplace Summit werden den aktuellen Fortschritt zum intelligenten Arbeitsplatz vorstellen. Präsentieren werden unter anderem Sonal Bisht, Head of Global Markets Strategy – Corporate Affairs, HP; Ken Dooley, Head of Smart Office, Haltian; John Marshall, President und CEO, Userful; und Lee Styles, Partner, Kromers. Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, Führungskräfte von Google, Zoom, Microsoft und anderen Unternehmen persönlich zu hören.

Live Events Summit

Donnerstag, 2. Februar | 14:00 – 18:00 Uhr | Raum CC5.3

Der Live Events Summit bietet Einblicke von Fachleuten, die an den größten Tourneen und Live-Shows des Jahres 2022 beteiligt waren. Sie erzählen von technologischen Innovationen, die in den kommenden Jahren auf den globalen Bühnen zu sehen sein werden. Zu den Sitzungen gehört ein Blick hinter die Kulissen einer großen Welttournee und ein Gespräch mit den Beteiligten über die Herausforderungen im Jahr 2023.

Content Production & Distribution Summit

Dienstag, 31. Januar | 10:30 – 14:30 Uhr | Raum CC5.3

Ein neuer Summit für 2023. Den Vorsitz des Summits führt Ciarán Doran, Berater und leitender Angestellter mit Erfahrung in den Bereichen Rundfunk, Inhaltsproduktion und AV-Technologie. Thema wird sein, wie man die Kraft einer Geschichte durch den Einsatz einer leicht zugänglichen Technologie in die Welt hinaustragen kann.

Tech Talks

Dienstag, 31. Januar, bis Freitag, 3. Februar | Raum CC4.1

Neben dem Hauptkonferenzprogramm findet an allen vier Messetagen eine neue Reihe von Tech Talks statt, von Avixa kuratiert und produziert. Die Veranstaltungen sind kostenlos und sollen den Besuchern die Möglichkeit geben, sich über technologische Innovationen und geschäftliche Entwicklungen zu informieren. Es werden sowohl englisch- als auch spanischsprachige Veranstaltungen angeboten. Die Speaker sind Tech-Experten, die neue Ideen und Best-Practice-Fallstudien vorstellen und einen Einblick in den Stand der Technik auf der ISE 2023 geben.

Die englischsprachigen Sessions drehen sich um Themen wie das Metaverse und wie Unternehmen es in ihre Geschäftsstrategien einbeziehen oder wie man mit Videospielen Patienten behandeln kann.

Für die spanischsprachigen Sitzungen hat Avixa Speaker von verschiedenen katalanischen und anderen spanischen Organisationen organisiert. Am Dienstag, den 31. Januar, veranstaltet das Clúster AV of Catalunya eine Sitzung mit dem Titel „Stagecraft: Die neue Revolution am virtuellen Bühnenbild“, an der David Jorba, Alex Thomas und Toni Mena vom Netzwerk teilnehmen. Außerdem wird es eine Sitzung zum Thema IT + AV – Optimierung von Lösungen und Ergebnissen geben. Am nächsten Tag werden Blockchain und NFT in der AV-Industrie diskutiert, während am Donnerstag der Digital Signage-Spezialist Rafael Negro eine Keynote über das Themenrestaurants halten wird.

Cedia Smart Technology Stage

Auch die Cedia Smart Home Technology Stage in der Residential & Smart Building Zone (Halle 2) bietet während der gesamten Messe kostenlose Veranstaltungen an. Zu den Programmpunkten gehören Smart-Home-Themen, Kollaboration mit anderen Branchen und Engagement im Verband. Außerdem finden hier die Cedia-Jahreshauptversammlung und die ISE Stand Design Awards statt.