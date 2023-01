ISE 2023 Der Messe-Guide für Gran Via Barcelona

Die ISE, Weltleitmesse für Systemintegration, findet seit 2021 in der Fira Gran Via statt, dem neuen Messegelände Barcelonas. Im Gegensatz zur Fira Montjuic, dem älteren Messegelände, liegt Gran Via etwas außerhalb der Stadt. invidis gibt eine Orientierung für den Standort.

Wo liegt die Fira Gran Via Barcelona?

Das Messegelände der Fira Gran Via liegt südwestlich von Barcelona. Offiziell ist das Gelände in L’Hospitalet del Llobregat angesiedelt, der zweitgrößten Stadt Kataloniens. Barcelona selbst ist 3 Kilometer entfernt, vom Flughafen El Prat International Airport sind es 10 Minuten mit dem Taxi. Drei Metrostationen befinden sich in unmittelbarer Nähe: Vom Südeingang ist die nächste Station Europa|Fira, vom Osteingang Fira und vom Nordeingang Foc.

Der Nordeingang ist während der ISE geschlossen, ausschließlich über Süd- und Osteingang gelangt man in die Messe.

Wie lautet die Adresse der Fira Gran Via?

Gran Vía Venue

Av. Joan Carles I, 64

08908, L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Spain

Wie kommt man zur Fira Gran Via?

vom Flughafen: mit Taxi oder Metro L9 nach FIRA, Ausgang führt in das Innengelände der Messe am South Entrance – Fahrtzeit 20 min

vom Bahnhof SANTS ESTACIÓ: mit Taxi oder Metro L3 nach ESPANYA und Metro L8 nach EUROPA | FIRA

TMB Metro: L9: FIRA am South Entrance, EUROPA | FIRA am East Entrance L10: FOC am North Entrance

TMB Bus: H12, V1, 46, 65 und 79

FGC (Regional-Zug): L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 und R60 nach EUROPA | FIRA

Freie Fahrt mit der ISE Mit dem Messe-Ticket bekommen Besucher einen Free Travel Pass, der für das gesamte TMB Metro- und Busnetz, der vier Tage lang ab der ersten Fahrt gültig ist. Den Travel Pass gibt es an den Info-Punkten am Süd- und Osteingang innerhalb der Messe.

Wie groß ist die Fira Gran Via?

Die Fira hat 8 Hallen auf insgesamt 240.000 Quadratmetern. Die ISE 2023 belegt die Hallen 2, 3, 5, 6, 7 und 8.

Wo findet man Restaurants in der Nähe der Fira?

Zum Messegelände gehören 45 Restaurants, die zwischen den Hallen gelegen sind. Außerhalb der Hallen gibt es im nahegelegenen Einkaufszentrum Gran Via 2 ein großes gastronomisches Angebot.

Während der ISE 2023 werden auch innerhalb der Halle 6 verschiedene Foodtrucks stehen.

Wie lauten die Öffnungszeiten der ISE 2023 in Barcelona?

In Barcelona beginnt die Messe etwas später als in anderen europäischen Städten. Einlass ist um 10 Uhr. Für die ISE gelten folgende Öffnungszeiten:

Dienstag, 31. Januar: 10:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch, 01. Februar: 10:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag, 02. Februar: 10:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 03. Februar: 10:00 – 16:00 Uhr

Wie kommt man von Halle zu Halle?

Um sich schneller zwischen den Hallen zu bewegen, kann man den Weg im Obergeschoss benutzen. Er ist über Rolltreppen und Fließbänder mit den Hallen verbunden. Teilweise verläuft er über die Dächer der Messe.

Welche Hallen und Stände gibt es auf der ISE 2023?

Die ISE-Messestände erstrecken sich über sechs Hallen. Daneben gibt es im Mittelgang einen Congress Square zum Networking und eine Discovery Zone, wo Startups ihre Technologien präsentieren. In den Zwischenzonen der Hallen befinden sich Restaurants und Sitzmöglichkeiten.

Halle 2: Unified Communications & Education Technology, Residential & Smart Building

Halle 3: Multi-Technology

Halle 5: Multi-Technology

Halle 6: Digital Signage & DooH, Content Production & Distribution

Halle 7: Audio, Lighting & Staging

Halle 8.0: Audio Demo Rooms

Congress Square: Zwischen den Hallen 4 & 6 und den Hallen 5 & 7 befindet sich eine Networking Area, die Influencer Lounge und die Impact Lounge sowie die Discovery Zone mit Ständen von Tech-Startups.

Der Floorplan mit Ausstellersuche ist auf der Website von Integrated Systems Europe zum Download verfügbar.

Welche neuen Zonen gibt es auf der ISE 2023?