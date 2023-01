invidis: Im Mai 2022 fand die erste große ISE in Barcelona statt. Jetzt steht wieder der traditionelle Wintertermin. Was wird an dieser ISE anders sein?

Michael Freter: Im Vergleich zur ersten Full-Size-ISE in Barcelona werden wir auf jeden Fall deutlich wachsen. Die ISE im Mai 2022 war nach wie vor sehr geprägt durch die Verschiebung wegen Corona. Wir sind damals mit knapp 40.000 Quadratmetern gestartet, jetzt werden wir mit voraussichtlich 55.000 Quadratmetern und mehr als 1000 Ausstellern starten. Wir können also ganz klar sagen: Zurück zum Wachstum der Branche aus der Vor-Corona-Zeit. Das zeigt sich allein auch an der Stimmung. Viele Aussteller sind zurückgekehrt.

Wer ist zum Beispiel zurückgekehrt?

Ein großes Unternehmen aus dem Audio-Bereich ist zum Beispiel Adam Hall, die wiederkommen und sich ganz klar fokussieren auf die ISE im Vergleich zu anderen Audio-Messen. Der Audiobereich generell wächst. Wir haben das erste Mal sogenannte Audio Demo Rooms – spezielle Räume, in denen die Audio-Hersteller ihre Hardware nicht nur zeigen, sondern auch live vorführen können. Dazu haben wir erstmals die Halle 8.0 angemietet. Das war ein wichtiger Wunsch aus der Branche, dem wir nachgekommen sind. Außerdem werden im Freigelände Audio-Testings stattfinden.

Gibt es weitere neue Bereiche?

Neben Audio ist das der Lighting & Staging-Bereich. Wir haben erstmals die Firma Robe dabei als Markführer bei Bühnenscheinwerfern. Damit sind jetzt alle wichtigen Hersteller aus dieser Branche versammelt, obwohl wir in der Vergangenheit keine klassische Lighting & Staging-Messe waren.

Welche großen Trends dominieren die ISE 2023?

Ein wichtiger strategischer Bereich ist das Thema Content Production & Distribution. In Halle 6 gibt es dazu eine eigene Zone. Die neue Tech Zone umfasst neben Ausstellerständen auch ein neues ISE Content Studio mit einer Reihe von Podiumsdiskussionen und Präsentationen und das Absen Esports and Gaming Showcase. Auch der katalonische TV Sender TV3 mit mit einem eigenen Stand vertreten sein. Einer unserer Keynote-Speaker kommt aus diesem Bereich: BK Johannessen von Epic Games, der als Business Director Unreal Engine für Broadcasted Live Events zuständig ist. Er wird zeigen, wie Content Creators Innovationen aus der Spieleindustrie auf ihre Projekte anwenden (invidis-Preview zur Keynote).

invidis im Broadcast-Studio Auf der Content Production & Distribution Zone wird invidis mit einem eigenen Broadcast-Studio vor Ort sein. Hier interviewen wir Digital Signage-Experten aus verschiedenen Kontinenten, die Movers & Shakers der Branche sowie die kreativen Konzeptionisten.

Auf welchen Stand freuen Sie sich ganz besonders?

Bei der Vielfalt sehr schwierig. In Halle 6 gibt es einige Eyecatcher, auf die ich mich persönlich freue: Hier zeigt Ameria den ersten Prototyp eines E-DeLorean, eine digital steuerbare Version des „Zurück in die Zukunft“-Autos. Ich bin ein Fan dieser Film-Trilogie. Auch auf die Audio-Demo-Rooms freue ich mich, vor allem auf den Auftritt eines berühmten Musikers, den ich im Moment noch nicht bekannt geben kann.

120 Neuaussteller hat die ISE angekündigt. Aus welchen Bereichen kommen sie?

Ein Trend ist, dass vermehrt Startups auf die ISE kommen. Darunter sind auch immer mehr Lösungsanbieter und Software-Anbieter. Also nicht nur die klassische Hardware, die wir von den ganz großen Herstellern kennen. Immer mehr Unternehmen erkennen die integrative Rolle der ISE. Sie deckt viele Themen ab, die im Ganzen zu einer integrativen Lösung führen.