Es ist die älteste internationale Sporttrophäe – sie geht auf das Jahr 1851 zurück – und gilt als eines der härtesten sportlichen Unterfangen überhaupt. Der New York Yacht Club, einer der renommiertesten Segelclubs der Welt, hielt die Trophäe 132 Jahre lang, bevor er sie 1983 an Australien verlor. Seitdem wurde der Cup nur noch von Teams aus den Vereinigten Staaten, der Schweiz und Neuseeland gewonnen. Der aktuelle Verteidiger des America’s Cup ist das Emirates Team New Zealand, das den Cup im Sommer 2024 vor Barcelona verteidigen möchte.

Die Trophäe streitig machen wollen einige der stärksten Teams der Welt:

INEOS Britannia, der „Challenger of Record“ aus Großbritannien, ist für die Auswahlserie verantwortlich, in der entschieden wird, wer gegen Neuseeland um die Trophäe segeln wird. Das einzigartige Format des Cups sieht vor, dass der Verteidiger der Trophäe automatisch berechtigt ist, am letzten „Match“ teilzunehmen, während die Herausforderer eine Serie durchführen werden, um die beste Yacht zu finden, die gegen das neuseeländische Team antritt.

Weitere Herausforderer sind Alinghi Red Bull Racing aus der Schweiz, Luna Rossa Prada Pirelli aus Italien und American Magic New York Yacht Club aus den USA.

Die Rennen mit den teuersten Segelbooten der Welt findet von August bis Oktober 2024 vor der Küste Barcelonas statt. Die Produktion des Content ist immens aufwändig und setzt auf die neuste Broadcast und Digital Signage Technologie.

Auf mehreren Veranstaltungen während der ISE 2023 präsentieren Verantwortliche des America’s Cup die Herausforderungen die die Content-Produktion und -Distribution eines globalen Segelevents. Mehr dazu Anfang Januar bei invidis.