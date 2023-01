Während sich der weltweit bekannteste Segelwettbewerb, der America’s Cup, auf seine Austragung in Barcelona im Oktober 2024 vorbereitet, gibt es auf der ISE 2023 schon einen Vorgeschmack auf dieses Event: Stephen Nuttall, Head of Television des America’s Cup, wird am 1. Februar 2023 eine Keynote auf der Messe halten. Er ist neben BK Johannessen und Fran Chuan somit der dritte Keynote-Speaker und vervollständigt damit das Line-Up. Auch invidis wird in seinem brandneuen XR-Studio den Live-TV-Experten empfangen.

Stephen Nuttall verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung als leitender Angestellter und Berater in der Sport-, Medien- und Digitalbranche. Er war unter anderem als Senior Director für Google und Youtube in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie als Group Commercial Director bei Sky tätig. In der Keynote wird er berichten, wie das TV-Team des America’s Cup die Planung, das Filmen, den Schnitt und die Live-Übertragung von der wogenden Meeresoberfläche aus und unter unvorhersehbaren, oft rauen Wetterbedingungen bewältigt. Es herrschen strenge Anforderungen: von den verschiedenen Sensoren und Bildgebungssystemen bis hin zu präzisen Messungen für die Schiedsrichter.

Stephen Nuttall wird die innovativen Technologien und die gemeinsamen Anstrengungen beleuchten, die mit der Übertragung des ikonischen Segelwettbewerbs für ein globales Publikum verbunden sind. Auf dem Youtube-Kanal des America’s Cup kann man sich ein Bild davon machen, unter welchen Bedingungen hier gedreht wird.

Der America’s Cup

Der America’s Cup ist die älteste Trophäe im internationalen Sport und geht auf das Jahr 1851 zurück. Es handelt sich um ein Match Race zwischen zwei Segelyachten, die ihre jeweiligen Yachtclubs vertreten: Der „Defender“ und der „Challenger“, der sich für das Rennen gegen den „Defender“ qualifiziert, indem er alle anderen herausfordernden Teams besiegt. Die Rennen finden im Allgemeinen alle drei bis vier Jahre statt. Der letzte America’s Cup fand im März 2021 in Auckland statt und wurde vom Emirates Team New Zealand gewonnen. Die 37. America’s-Cup-Regatta, zu der auch die Challenger Selection Series gehört, wird zwischen August und Oktober 2024 im Herzen von Barcelona stattfinden.